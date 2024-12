«Dirtsuit Core Edition» von Dirtlej: Jetzt gibt's wirklich (fast) keine Ausreden mehr

Endlich bin ich auch im Herbst und Winter trocken und warm auf dem Trail unterwegs. Der «Dirtsuit Core Edition» von Dirtlej hält, was er verspricht. So fällt es beinahe schon schwer, trotz Hudelwetter nicht biken zu gehen.

Irgendwas ist immer. Mal ist es zu heiss, mal zu kalt. Mal ist es zu trocken, mal zu nass. Die letzten Tage war es bei mir in der Region nass und kalt. Das «zu» lasse ich jetzt bewusst weg. Denn seit mir Dirtlej für einen Test seinen «Dirtsuit Core Edition» zur Verfügung gestellt hat, gibt es kaum mehr Ausreden, sich nicht aufs Mountainbike zu schwingen.

Velojacke dirtlej Dirtsuit Core Edition, beige/gelb, M M Velojacke dirtlej Dirtsuit Core Edition, blau/orange, L L Velojacke dirtlej Dirtsuit Core Edition Blacklabel M Velojacke dirtlej Dirtsuit Core Edition, beige/gelb, M M Velojacke dirtlej Dirtsuit Core Edition, blau/orange, L L Velojacke dirtlej Dirtsuit Core Edition Blacklabel M

Details

Wassersäule: 18 000 mm

Atmungsaktivität: 15 000 g/m2/24h

3-Lagen-Membran

robustes, unempfindliches Aussenmaterial

verstärkte Nähte

abnehmbare Hosenbeine

sechs Belüftungsöffnungen

Belüftungsreissverschlüsse unter den Armen und an den Beinen

vier wasserdichte Taschen

wasserdichtes Stretch-Segment am Rücken

faltbare Helmkapuze

reflektierende Prints am Rücken und den Beinen

Einsatzbereich: Enduro, All-Mountain

Dirtlej «Dirtsuit Core Edition» vor dem grossen Schnee

Am 21. November kommt der grosse Schnee. Allerdings erst im Laufe des Nachmittags. Als ich mich um 10:30 im Dirtsuit auf den Weg mache, ist es noch trocken und mild. Das soll sich jedoch in den nächsten Stunden ändern. Zwar bleibe ich vorerst noch vom grossen Niederschlag verschont, der Wetterumschwung macht sich trotzdem bereits bemerkbar. Es wird von Minute zu Minute kälter. Zwei Stunden später bin ich durchgefroren und mache mich leicht frustriert auf den Rückweg. Das Thermometer zeigt noch zwei Grad. Das dürfte auch mein nicht ganz so sonniges Gemüt im Selfie-Video erklären.

Unter dem Dirtsuit trage ich eine lange Baselayerhose von Odlo und ein langarm Baselayershirt von Assos. Wintersocken, Winterhandschuhe und meine Cap stammen ebenfalls von den Tessinern. Und trotzdem ist mir kalt. Notiz an mich: Nächstes Mal wärmere Unterklamotten anziehen!

Dirtlej «Dirtsuit Core Edition» nach dem grossen Schnee

Eine Woche später ist die weisse Pracht bereits wieder Schnee von gestern. An diesem Morgen drückt die Sonne durch die Wolkendecke und ich mache mich erneut auf den Weg. Wieder mit der langen Unterhose von Odlo, denn die Kälte vom letzten Mal war vor allem am Oberkörper problematisch. Darum kommt heute das langärmlige Baselayershirt von Assos für besonders kühle Temperaturen zum Einsatz. Dazu wieder Socken, Handschuhe und das Cap.

Diese Kombi ist an diesem Morgen perfekt. Bei fünf Grad Aussentemperatur ist das Klima im Dirtsuit tipptopp. Die Trails und Wege sind nass, stellenweise matschig und in der einen oder anderen Senke auch richtig schlammig. Ideale Bedingungen für den Einteiler aus Nylon und Polyester.

Heute bleibe ich trocken und warm.

Quelle: Daniela Rohr Mit den abnehmbaren Hosenbeinen bleibt bei Bedarf auch der Dreck draussen.

Quelle: Daniela Rohr

Erster Eindruck: robuste Materialien hochwertig verarbeitet

Der «Dirtsuit Core Edition» von Dirtlej ist der Anzug fürs Grobe. Klingt erstmal nach dem typischen Marketingversprechen eines Herstellers. Doch die Qualität des Teils überzeugt. Dank der diversen Belüftungsreissverschlüsse unter den Armen und an den Beinen lässt sich die Temperatur im Inneren unterwegs regulieren. Der Sitzbereich zwischen den Beinen ist grossflächig mit robustem, nahtlosem Material verstärkt, die vier Taschen des Anzugs sind alle, soweit ich das bisher beurteilen kann, wasserdicht.

Auch das Smartphone bleibt trocken.

Quelle: Daniela Rohr

Belüftung à la Dirtlej am Bein.

Quelle: Daniela Rohr

Kleines aber feines Details: Dank der abnehmbaren Hosenbeine schleppst du zu Hause nicht den ganzen Dreck in den Eingangsbereich. Insgesamt macht der «Dirtsuit Core Edition» einen hochwertigen und sehr robusten Eindruck auf mich. Der nächste Härtetest bei starkem Regen steht jedoch noch aus. Ich bin gespannt, ob der Anzug dann auch den höchsten Ansprüchen genügt ... Bis jetzt tut er das nämlich.

Ich werde das Teil in den nächsten Monaten also ausführlich testen und meine Meinung dazu dann in einem Produkttest hier teilen. Bis dahin findest du weitere News, Produkttets und Hintergründe auf meinem Autorenprofil.