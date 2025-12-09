News & Trends 12 0

Ein Frachtschiff für den Bautisch: Bluebrixx zeigt ein Modell im Großformat

Mehr als 5000 Bauteile, fast ein Meter Länge: Bluebrixx erweitert sein Hafensortiment um ein imposantes Frachtschiff. Das BB-Line-Modell setzt neue Maßstäbe im maritimen Klemmbausteinbau und vervollständigt erstmals eine realistische Hafenszenerie.

Ein langgezogener Rumpf, gestapelte Container, ein markanter Brückenaufbau: Das neue BB-Line-Schiff von Bluebrixx sieht aus, als würde es direkt in einen Klemmbaustein-Hafen einlaufen. Nur, dass dieses Modell mit mehr als 5000 Teilen selbst zum Zentrum einer ganzen Szene werden kann.

Ein Modell im Großformat

Das Containerschiff bringt insgesamt 5012 Bauteile mit und gehört damit zu den größten Sets im maritimen Sortiment des Herstellers. Mit 76 Zentimetern Länge, 17,4 Zentimetern Breite und 35,7 Zentimetern Höhe bewegt es sich in einem Maßstab, der deutlich über typischen Klemmbaustein-Schiffen liegt. Die Größe prägt den gesamten Bauprozess: Der Rumpf entsteht in mehreren verstärkten Sektionen, die zusammen eine stabile, fast einen Meter lange Grundstruktur bilden.

Das Deck wird anschließend als durchgehende Fläche umgesetzt, die später von den Containern gegliedert wird. Diese entstehen jeweils als separate Baueinheiten und lassen sich frei anordnen oder unterschiedlich hochstapeln. Dadurch kannst du Beladungsmuster variieren oder einzelne Container in anderen Hafenmodellen weiterverwenden, ohne dass das Schiff selbst in Module zerfiele.

Konstruktion mit industrieller Klarheit

Der Aufbau folgt der Logik moderner Frachtschiffe: Die Brückensektion ist mehrstöckig konstruiert und bildet Radar- und Kommunikationsmodule sowie die markante Silhouette zeitgenössischer Containerschiffe nach.

Der Frachter im XL-Format zeigt die typische Linienführung moderner Containerschiffe, inklusive gestapelter Module entlang des Hauptdecks.

Quelle: Bluebrixx

Im Inneren befindet sich die Schiffsbrücke mit einem ausgestalteten Fahrstand mit zwei Sitzplätzen, einer Sitzbank und einer Treppe, die in den unteren Bereich führt. Dieser Abschnitt ist nicht direkt zugänglich, lässt sich jedoch durch die transparenten Fenster der Brücke einsehen. Unterhalb der Containerfläche liegt zudem ein angedeutetes Schiffsdeck, das über eine geöffnete Decksektion sichtbar wird und dem Modell zusätzliche Tiefe verleiht.

Ein fehlendes Zentrum im Sortiment

Bluebrixx hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Hafenmodelle veröffentlicht: Containerkräne, Terminalgebäude, Schlepper und Transportfahrzeuge. Was bisher gefehlt hat, war ein richtiges Frachtschiff, das im Maßstab zu diesen Sets passt und zugleich genügend Masse mitbringt, um eine Hafenanlage glaubwürdig zu vervollständigen. Das BB-Line-Schiff übernimmt nun genau diese Rolle.

Ob und wann wir dieses Set erhalten, kann ich dir noch nicht sagen. Allerdings kann ich verkünden, dass wir Bluebrixx als offiziellen Partner im Shop aufgenommen haben und die ersten Sets bei uns erhältlich sind. Du findest sie hier.

Titelbild: Bluebrixx

