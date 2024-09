Lauras Likes: 7 Sneaker in der Trendfarbe Braun

Braun ist die Farbe der Stunde. Und zwar für deine Sneaker. Die passen sich optisch brav dem Herbst an – auch, wenn sie damit ein Klischee erfüllen.

Weisst du noch, als ich von bonbonfarbenen Sneakern sprach oder gegen Wasserflecken auf meinen pinken Puma «Palermos» kämpfte? Nun, diese Zeiten aka «die Sommermonate» sind vorbei. Und es wäre keine neue Jahreszeit, wenn sich mit ihr nicht auch ein neuer Trend einschleichen würde. Vorhang auf für erdiges Braun.

Braun im Herbst? Das mag in etwa so groundbreaking klingen wie die berühmten florals for spring aus «Der Teufel trägt Prada». Aber warum denn auf der Farbpalette in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt?

Giphy

Der klassische Herbstton fügt sich optisch schliesslich nahtlos in alles, was wir an dieser Saison so lieben: raschelndes Laub, reife Kastanien, wärmende Heissgetränke – und bringt trotz geringem Überraschungseffekt frischen Wind in unser Sneaker-Sortiment. Weiss? Im Herbst heikel. Schwarz? Gähn. Ein sattes Dunkelbraun dagegen ist erstens mal was anderes und macht zweitens die sportlichen Schuhe ein ganzes Stück seriöser.