Qi2.2: Drahtloses Laden wird schneller, aber nicht einfacher

Endlich: Mit Qi2.2 lassen sich Smartphones mit bis zu 25 Watt drahtlos laden. Allerdings gibt es noch keine Android-Geräte, die den Standard unterstützen.

Bereits im April 2025 hat das «The Wireless Power Consortium» (WPC) Qi2.2 vorgestellt, nun sind die ersten Ladgeräte und Powerbanks nach dem neuen Standard zertifiziert. Sie dürften in den nächsten Monaten in den Handel kommen. Drahtlos laden wird damit zwar theoretisch schneller, praktisch ist bisher jedoch nur ein einziges Android-Smartphone in der Lage, Qi2 ohne Hilfsmittel zu benutzen.

Powerbanks und Ladegeräte für schnelleres drahtloses Laden

Qi2 war ein großer Sprung für drahtloses Laden. Der Standard überträgt mit bis zu 15 Watt doppelt so viel Strom wie der vorherige. Mit Qi2.2 erhöht sich die Ladeleistung auf bis zu 25 Watt. Mit Ugreen ist bereits der erste Hersteller vorgeprescht und hat mit seiner «MagFlow Magnetic Power Bank» das erste Lade-Zubehör mit dem neuen Standard angekündigt. Die Powerbank mit 10.000 mAh soll im dritten Quartal 2025 verfügbar sein.

Auf diesem Ladegerät von Belkin lassen sich drei Geräte gleichzeitig aufladen.

In der Datenbank des WPC lassen sich weitere Powerbanks, Ladegeräte und Auto-Halterungen mit Qi2.2 finden. Von Belkin zum Beispiel ein «UltraCharge Pro 3-in-1»-Ladegerät. Der Hersteller kündigte zudem mehrere Qi2.2-Produkte an. Ankers 3-in-1-Ladegerät soll auf einem Display Ladegeschwindigkeiten anzeigen und Aukey hat ein 2-1-Ladegerät in Arbeit. Baseus hat eine Powerbank zertifiziert bekommen und Scosche aktualisiert sein «MagicMount Pro»-Autohaltung mit dem neuen Standard.

Anker zeigt bei seinem 3-in-1-Ladegerät an, wie viel Strom fließt.

In den nächsten Monaten dürften zahlreiche offizielle Ankündigungen erfolgen. Die IFA Anfang September könnte ein willkommener Anlass sein, entsprechende Geräte zu präsentieren.

Auch im Auto wird sich Qi2.2 nutzen lassen.

Freuen können sich bisher aber nur Besitzerinnen und Besitzer eines iPhones auf das schnellere drahtlose Laden. Apples eigener MagSafe-Ladepuck liefert für das iPhone 16 – mit Ausnahme des iPhone 16E – bereits bis zu 25 Watt. In der Android-Welt lassen sich dagegen die Geräte, die überhaupt Qi2 unterstützen, an einer Hand abzählen.

Qi2: gute Idee mit Problemen bei der Umsetzung

Die Begeisterung war groß als Ende 2023 Qi2 vorgestellt wurde. Endlich sollten iPhones und Android-Smartphones einen gemeinsamen Standard für drahtloses Laden erhalten. Doch bisher hat nur Apple konsequent seine MagSafe-Technologie auf den neuen Standard fortgeführt – und soll auch an einem Ladegerät mit Qi2.2 arbeiten.

In der Android-Welt konnte sich Qi2 trotz Anfangseuphorie bisher nicht ausbreiten. Das HMD Skyline ist weiterhin das einzige Smartphone, das den Standard – inklusive magnetischer Halterung – unterstützt.

Auf Powerbanks mit Qi2.2 muss man sein Smartphone zum Laden nur drauflegen.

Anfang 2025 führte das WPC mit «Qi2 ready» beziehungsweise Qi2.1 zudem ein neues Sublabel ein. Mit ihm ist es nicht einfacher geworden, beim drahtlosen Laden den Durchblick zu behalten. Die Galaxy S25-Serie von Samsung unterstützt zum Beispiel Qi2.1 und lädt drahtlos entsprechend mit bis zu 15 Watt. Damit die Smartphones an Ladegeräten mit Magneten halten, musst du dir allerdings eine passende Hülle kaufen. In den Geräten von Samsung befinden sich keine Magnete.

Am Ende bleibt nur die Hoffnung darauf, dass mit Qi2.2 in Zukunft mehr Android-Geräte den Standard unterstützen werden. Vielleicht ja mit dem Pixel 10, das Google am 20. August vorstellen will. Beim Pixel 9 hat der Hersteller noch nur auf Qi1.3 gesetzt.

