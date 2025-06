Schau rein in den grossen Switch-2-Livestream

Zum Launch der Switch 2 zocken wir uns live durch das neue Spiele-Angebot. Du kannst zuschauen, mitzocken und sogar etwas gewinnen. Der Stream startet am 5. Juni um 11 Uhr.

Auf diesen Tag haben Nintendo-Fans gewartet: Am 5. Juni erscheint die Switch 2. Zur Feier streamen wir fünf Stunden lang und testen das Spielgerät, inklusive Zubehör, auf Herz und Nieren. Zu zocken gibt es mehr als genug, allen voran das Switch-2-exklusive «Mario Kart World». Damit sind die Weichen gestellt, um an den Erfolg der ersten Hybrid-Konsole anzuknüpfen.

Du kannst uns nicht nur zuschauen, du darfst auch mitspielen – sofern deine Switch 2 ebenfalls eingetroffen ist. Wir werden bei Multiplayer-Spielen versuchen, eine öffentliche Lobby zu machen. Dann kannst du uns Schildkrötenpanzer um die Ohren pfeifen.

Wir veranstalten ein kleines Gewinnspiel. Details erfährst du im Livestream. Zu Gewinnen gibt es die folgenden Preise:

Nintendo Switch 2 Welcome Tour Digital Code

Nintendo Switch Online 12 months plus Expansion Pack (Family) Digital Code

Wir streamen auf Twitch und Youtube.

Das ganze Programm sieht aus wie folgt:

Im Nachfolger von «Mario Kart 8» gibt es Multiplayer-Rennen für bis zu 24 Personen. Das verspricht noch mehr Chaos und Action. Auch neue Charaktere sind am Start. Dazu gehört die Kuh aus der Kuhmuh-Weide, ein Goomba oder die Piranha-Pflanze. Für alle gibt es verschiedene Kostüme freizuschalten. Mit der Eisblume und dem Hammer gibt es auch neues Kriegsgerät, um die Kontrahenten zu stoppen.

Mit dem gleichnamigen Spiel für den Game Boy Color aus dem Jahr 1999 hat dieses Koop-Spiel nicht mehr viel gemein. Vier Kinder stranden in einer geheimnisvollen Welt und müssen in klassischer Survival-Manier den Weg nach Hause finden.

Sieht aus wie «Wipeout» und spielt sich auch so – zumindest suggeriert das der Trailer. Wobei es keine Waffen zu geben scheint. Rasante Rennen mit futuristischen Flitzern sind hingegen sicher.

«The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition»

60 Bilder pro Sekunde, HDR und höhere Auflösung bietet die Switch-2-Version von «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom». Wir schauen, ob sich das kostenpflichtige Upgrade lohnt.