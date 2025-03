News & Trends 27

Stimmt jetzt ab: Welcher Kultfilm soll ins IMAX?

Nach «Se7en» geht unsere IMAX-Reihe endlich weiter! Doch welcher Kultfilm bekommt diesmal das epische Leinwand-Upgrade? Ihr entscheidet – und mit etwas Glück gewinnt ihr sogar Tickets für die Sieger-Vorstellung.

Das war nur der Anfang: Im vergangenen Januar haben wir gemeinsam mit Pathé Schweiz und The Ones We Love David Finchers «Se7en» zu seinem 30-jährigen Jubiläum zurück ins Kino gebracht. Und nicht nur das: Zum ersten Mal überhaupt wurde der düstere Thriller in beeindruckendem IMAX-Format gezeigt.

Die Resonanz? Begeisterung, Diskussionen und leuchtende Augen – ein Auftakt, wie wir ihn uns nicht schöner hätten vorstellen können.

Und weil wir Kino lieben, machen wir nach diesem Erfolg direkt weiter. Denn am Sonntag, 22. Juni kehren wir um 18:00 Uhr in allen Pathé-IMAX-Kinos der Schweiz zurück. Welcher Film gezeigt wird? Das entscheidet diesmal …

… wait for it …

ihr!

Wie funktioniert das Voting?

Die Abstimmung findet in der ganzen Schweiz statt und läuft auf zwei Plattformen:

Direkt hier (siehe Voting weiter unten)

Oder auf The Ones We Love (Klick!)

Die Votings laufen parallel ab. Jeden Montag um 9:00 Uhr wird der aktuelle Zwischenstand beider Votings zusammengezählt und auf The Ones We Love aktualisiert, sodass ihr sehen könnt, wo euer Favorit gerade steht.

Manche von euch werden jetzt mit einem verschmitzten Lächeln denken: «Moment mal, kann ich dann doppelt abstimmen?» Die Antwort ist: Technisch gesehen, ja. Und wisst ihr was? Das ist okay so. Wir wissen, dass dieses System nicht perfekt ist. Es geht hier auch nicht um Hochpräzisions-Demokratie mit dreifacher Identitätsverifizierung. Es geht um Filmleidenschaft. Also stimmt ab, wo es euch passt, und lasst die Filme gegeneinander antreten!

Deadline & was gibt es zu gewinnen?

Das Voting endet am 13. April 2025 um 18:00 Uhr. Am Montagabend, 14. April, steht dann der vorläufige Gewinnerfilm fest – basierend auf dem finalen Stimmenabgleich.

Sobald wir das offizielle Go vom Filmstudio haben (was ein paar Tage dauern kann), startet der Vorverkauf für die exklusive IMAX-Vorstellung am 22. Juni in allen teilnehmenden Pathé-Kinos. Wir halten euch hier und auf The Ones We Love natürlich auf dem Laufenden.

Und weil Kino am schönsten in guter Gesellschaft ist, verlosen wir unter allen Teilnehmenden pro Standort je zwei Eintritte für die Sieger-Vorstellung. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden von The Ones We Love direkt benachrichtigt.

Trommelwirbel … Das Voting beginnt!

Na dann, genug geredet. Jetzt liegt es an euch. Stimmt ab, diskutiert oder fiebert mit und vor allem: Freut euch auf ein einzigartiges IMAX-Kinoerlebnis – denn ihr habt das letzte Wort.

Und ja: Es ist möglich, mehr als einen Wunschfilm anzukreuzen!

Damit ihr genau wisst, in welcher Sprachversion euer Wunschfilm gezeigt wird, gibt es beim Voting folgende Abkürzungen:

E steht für Englisch ohne Untertitel, E/d für Englisch mit deutschen Untertiteln, E/f für Englisch mit französischen Untertiteln und E/d/f für Englisch mit sowohl deutschen als auch französischen Untertiteln. Falls Untertitel vorhanden sind, werden sie automatisch an die jeweilige Landesregion angepasst – also deutsche Untertitel in der Deutschschweiz und französische in der Romandie.

Und wenn mein Lieblingsfilm nicht gewinnt?

Kein Grund zur Verzweiflung. Nach dem Voting ist vor dem Voting! Die nächste IMAX-Vorstellung kommt bestimmt. Wir wissen nur noch nicht so genau, wann. Der Siegerfilm dieses Votings wird beim nächsten Mal nicht mehr zur Auswahl stehen, dafür aber neue (und alte) Kandidaten. Falls euer Film diesmal knapp unterlegen ist, könnte er beim nächsten Mal triumphieren. Also: Nicht entmutigen lassen!

Apropos: Was ist The Ones We Love?

Filmliebhaberinnen und -liebhaber bringen auf der Schweizer Plattform The Ones We Love ihre Lieblingsfilme zurück ins Kino. Sie wählen aus einer bestehenden Auswahl oder schlagen eigene Filme vor, die laufend ins Voting aufgenommen werden. Datum und Ort der Vorstellung stehen fest – aber nur der Film mit den meisten Stimmen schafft es auf die Leinwand. Die Ticketpreise entsprechen den üblichen Kinokosten. So soll Kino als Gemeinschaftserlebnis neu entdeckt werden.

