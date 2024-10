Verpackung top, Inhalt flop: schlechte Noten für Hundesnacks

Stiftung Warentest hat 17 Hundesnacks unter die Lupe genommen. Beim Resultat vergeht auch dem gefrässigsten Hund der Appetit.

«Fein gemacht», loben Hündeler ihre Lieblinge, wenn sie Sitz machen, Pfötchen geben oder sich im Kreis drehen – und stecken ihnen ein Leckerli zu. Mit «Pfui» sollte man die Hersteller von Hundesnacks rügen. Denn bei Stiftung Warentest sind 17 von 17 Leckerlis durchgefallen.

Lücken und Fehler bei Empfehlungen

Geprüft wurden Hundesnacks unterschiedlicher Hersteller, darunter auch von Discountern und Drogeriemärkten. Alle erhielten die Note «mangelhaft». Der Grund: Die Anbieter geben unvollständige oder falsche Empfehlungen zur Fütterung an. So wurden in sogenannten «Superfood»-Leckerlis ungesunde Inhaltsstoffe entdeckt. Und in einem als «glutenfrei» beworbenen Snack – Gluten.

Klar ist: Hundegoodies müssen als Ergänzungsfutter nicht alle Nährstoffe liefern. Doch sie sollten auch nicht bedenkenlos verfüttert werden. Eine Faustformel aus der Tiermedizin besagt, dass vom täglichen Energiebedarf eines Hundes maximal zehn Prozent durch Leckerli gedeckt sein sollte. Die Laboranalysen und Modellberechnungen verschiedener Hunde-Gewichtsklassen von Stiftung Warentest zeigen: Bei den getesteten Leckerlis besteht auf Dauer das Risiko von Nährstoffmangel und/oder Übergewicht.

Diese Leckerlis machten keine gute Figur

Sechs der 17 geprüften Produkte gibt es auch bei uns im Shop. Folgendes wurde beanstandet:

Fresco Martin Rütter Trainingsknöchelchen Huhn

Diese Snacks enthalten laut Stiftung Warentest die meisten Kilokalorien pro 100 Gramm. Es fehlen Angaben zur Tagesportion und dazu, um wie viel das Hauptfutter reduziert werden sollte.

Hundefutter Verfügbarkeit unbekannt Fresco Martin Rütter Trainingsknöchelchen Huhn&Blaubeeren, 150 g Adult, 1 Stk., 150 g 2

Hundefutter Verfügbarkeit unbekannt Fresco Martin Rütter Trainingsknöchelchen Huhn&Blaubeeren, 150 g Adult, 1 Stk., 150 g 2

Pedigree Biscrok Multi Mix

Auch bei diesen Leckerlis fehlen konkrete Angaben zur Reduktion des Hauptfutters. Von den beworbenen Omega-3-Fettsäuren sind nur wenige enthalten. Immerhin: Die empfohlenen Portionen auf der Schachtel sind laut Stiftung Warentest korrekt.

Hundefutter Verfügbarkeit unbekannt Pedigree Biscrok Adult, 1 Stk., 500 g

Hundefutter Verfügbarkeit unbekannt Pedigree Biscrok Adult, 1 Stk., 500 g

Purina Adventuros Nuggets Wildschwein-Geschmack

Infos zur Reduktion des Hauptfutters fehlen hier ebenfalls. Die Goodies enthalten mit zehn Prozent auch vergleichsweise viel Zucker.

Hundefutter Verfügbarkeit unbekannt Purina Adventuros Nuggets - Hundeleckerli - 90g Senior, 90 g

Hundefutter Verfügbarkeit unbekannt Purina Adventuros Nuggets - Hundeleckerli - 90g Senior, 90 g

Rinti Chicko Plus Käsewürfel 100% Huhn

Diese Snacks weisen als einzige darauf hin, dass sie nur zehn Prozent des täglichen Kalorienbedarfs ausmachen sollten. Jedoch sind die Portionen zu gross und sie müssen abgewogen werden. Es fehlt ausserdem an genaueren Infos dazu, das Hauptfutter zu reduzieren – und am reich beworbenen Kalzium. Davon ist nur wenig enthalten.

Hundefutter Verfügbarkeit unbekannt Rinti Chicko Plus Adult, 1 Stk., 80 g 4

Hundefutter Verfügbarkeit unbekannt Rinti Chicko Plus Adult, 1 Stk., 80 g 4

Trixie Premio mit Ente und Reis

Als einziger als glutenfrei beworbener Snack im Test enthält dieser Gluten. Auch sämtliche Angaben zur empfohlenen Tagesportion und Hauptfutter-Reduktion fehlen.

Hundefutter Verfügbarkeit unbekannt Trixie PREMIO Rice Duck Bones 10 Stk., 980 g

Hundefutter Verfügbarkeit unbekannt Trixie PREMIO Rice Duck Bones 10 Stk., 980 g

Vitakraft Treaties Bits Leberwurst

Eine good news zum Schluss: Diese Leckerlis waren die kalorienärmsten im Test. Da sie aber ziemlich gross sind, dürfen nur wenige pro Tag verfüttert werden. Auch die empfohlenen Portionen stimmen hier laut Stiftung Warentest. Lediglich, und wenig überraschend, fehlen Hinweise dazu, das Hauptfutter zu reduzieren.

Hundefutter in einigen Tagen verfügbar EUR 20,06 EUR 167,17 / 1kg Vitakraft Treaties Bits Leberwurst Adult, 1 Stk., 120 g 6

Hundefutter in einigen Tagen verfügbar EUR 20,06 EUR 167,17 / 1kg Vitakraft Treaties Bits Leberwurst Adult, 1 Stk., 120 g 6

Übrige Leckerlis

Ebenfalls als «mangelhaft» bewertet wurden diese elf Goodies Badies:

8 in 1 Tastias Sushi Rolls:

Keine Angaben zur Tagesportion und Hauptfutter-Reduktion, deklarierter Kabeljau und Umber bei Test nicht gefunden.

Aldi Romeo Classic Soft Snacks Softies to go mit Geflügel:

Tagesportionen zu gross, Menge der Hauptfutter-Reduktion fehlt.

dm Dein Bestes Mini-Wurst-Mix mit Salami, Schinken & Leberwurst:

Tagesportionen zu gross, Menge der Hauptfutter-Reduktion fehlt.

Dokas Hühnchen mit Reis und Sesam:

Keine Angaben zur Tagesportion, Menge der Hauptfutter-Reduktion fehlt.

Edeka Gut & Günstig Lieblings Speckies mit Vitamin D3 & E:

Tagesportionen zu gross, Menge der Hauptfutter-Reduktion fehlt, Vitamin E und D3 nur spärlich vorhanden.

Fressnapf Multifit Soft Trainies Medium für Training & Belohnung:

Keine Angaben zur Tagesportion, Menge der Hauptfutter-Reduktion fehlt, enthält nicht mehr zugelassene Eisenverbindung.

Frolic Unterwegs mit Rind:

Zuckerreichster Snack im Test, Tagesportionen zu gross, Menge der Hauptfutter-Reduktion fehlt.

Kaufland K-Classic Trainingssnack Reich an Geflügel:

Tagesportionen stimmen, keine Angaben, das Hauptfutter zu reduzieren.

Lidl Orlando Pure Taste Rind & Spinat & Rote Beete Aktiv-Snack:

Tagesportionen zu gross, Menge der Hauptfutter-Reduktion fehlt.

Rewe Zooroyal Mini Mix mit Rind, Hühnchen & Wild:

Tagesportionen für sehr kleine Hunde zu gross, Menge der Hauptfutter-Reduktion fehlt.

Rossmann Winston Feinschmeckerli mit Rind & Geflügel:

Keine Angaben zur Tagesportion, Menge der Hauptfutter-Reduktion fehlt.

Es geht auch anders

Was bleibt nach diesem ernüchternden Testresultat? Zum Beispiel, dem Liebling selbst einen gesunden Snack zuzubereiten. Wie das geht, verrate ich dir bald in einem eigenen Beitrag. Bis dahin: Hundeleckerlis gezielt und reduziert einsetzen. Dann darfst du zu dir selbst sagen: «Fein gemacht».

Was hältst du von Hundeleckerlis? Welche verwendest du am liebsten? Und wie achtest du auf die korrekte Menge? Schreib es in die Kommentare.