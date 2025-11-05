News & Trends 6 6

10 Millionen verkaufte Switch-2-Konsolen und kein Ende in Sicht

In vier Monaten hat sich die Nintendo Switch über zehn Millionen Mal verkauft. Das ist doppelt so viel wie die erste Switch. Einen wichtigen Rekord hält weiterhin die Playstation 2.

Die erste Switch erzielte in der gleichen Zeit 4,7 Millionen Verkäufe. Für die Playstation 5 lief es besser mit 7,8 Millionen Einheiten. Die magische 10 durchbrach Sony allerdings erst nach acht Monaten. Sony wie auch Microsoft mit der Xbox Series X/S hatten beim Launch 2020 allerdings mit der Corona-Pandemie zu kämpfen, was zu erheblichen Lieferschwierigkeiten führte.

Nintendo steht mit der Switch 2 komplett anders da. Das Unternehmen hat den Launch gar um mehrere Monate verschoben, um die Lagerhäuser zu füllen. Eine bessere Verfügbarkeit einer Konsole gab es vermutlich nie.

Nintendo hat dann auch die Prognosen nach oben korrigiert. Ursprünglich rechnete der Konzern damit, im ersten Geschäftsjahr 15 Millionen Einheiten abzusetzen. Nun liegt die Zahl bei 19 Millionen. Das wären fast eine Million mehr als der Game Boy Advance im ersten Jahr erreichte. Der hält mit 18,1 Millionen Einheiten aktuell den Rekord.

Einen Rekord wird die Original-Switch aber bald brechen. Sie ist nur noch 10 000 Einheiten von der erfolgreichsten Nintendo-Konsole entfernt – dem Nintendo DS. Das dürfte in Kürze der Fall sein. Eine wichtige Trophäe bleibt möglicherweise für immer Sony vorenthalten. Die meistverkaufte Konsole aller Zeiten ist nach wie vor die Playstation 2 mit 160 Millionen Einheiten weltweit.

Da Nintendo kürzlich sogar den Preis der ersten Switch erhöht hat und die Geschäftsjahr-Prognose von 4,5 Millionen verkauften Einheiten auf 4 reduziert hat, dürfte es schwierig werden. Vielleicht gelingt ja der Switch 2 das Kunststück. Auf bestem Weg dazu ist sie jedenfalls.

Dieser Artikel gefällt mir! 6 Personen gefällt dieser Artikel







