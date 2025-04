News & Trends 16 3

20 Jahre «Me at the zoo» – eine Zeitreise in die Youtube-Anfänge

Vor 20 Jahren wurde das erste Video auf Youtube veröffentlicht. Es ist immer noch online. Ich habe versucht, es zu kopieren.

Am 24. April 2005 – heute vor 20 Jahren – konnten die Besucher der Website youtube.com das erste Video anschauen. Aufgenommen hatte es Jawed Karim, einer der drei Gründer von Youtube.

Das Video ist bis heute online. Es ist 19 Sekunden lang. Jawed steht vor Elefanten und sagt, dass er vor Elefanten stehe. Das Coole sei, dass sie so lange, öhm, Rüssel hätten, das sei cool, und das sei dann auch schon alles, was es zu sagen gäbe. Keine Ahnung, ob das ein spätpubertärer Witz war oder reine Hilflosigkeit, aber es wirkt charmant.

Wenn ich Youtube heute sehe, finde ich es einerseits grossartig, wie es sich entwickelt hat, andererseits aber auch ärgerlich, wie es kommerzialisiert wurde. Ich trauere den unschuldigen Zeiten nach, als viele Leute tatsächlich glaubten, Youtube sei Googles Geschenk an die Menschheit.

Zum Jubiläum versuche ich deshalb, das erste Youtube-Video im Zürcher Zoo nachzustellen.

Gar nicht so einfach

Natürlich muss das Video unbedingt mit einer alten Kamera gefilmt werden. Eine, die wie im Original von Jawed mit 240p filmt. Der Kamera- und Retro-Nerd in mir lässt nichts anderes zu.

Ich packe also zwei «Kartoffeln» aus meiner Kartoffelsammlung ein: Die Canon PowerShot G1 und die Nikon Coolpix L3.

Die alten Kameras sind zickig und mühsam. Vor allem die Canon G1 aus dem Jahr 2000. Dort gibt es keinerlei Hinweise, ob die Aufnahme läuft oder nicht, sie bricht gerne auch mittendrin ab, und nach drei Takes ist die Speicherkarte voll, nach vier der Akku leer.

Doch wie sich bald herausstellt, ist die alte Technik das kleinste Problem. Das grössere ist, dass ich einen schlechten Tag gewählt habe: viel zu viele Besucher im Zoo. Es sind Schulferien, die Sonne scheint, und vor drei Tagen ist ein Elefantenbaby zur Welt gekommen. Es gibt nirgendwo freie Sicht auf die grossen Tiere. Und: Selbst am uninteressantesten Ort des ganzen Zoos bildet sich eine Menschenmenge, sobald ich mein Stativ aufgestellt habe.

Der zweite Grund ist ein erfreulicher: Heute werden Tiere nicht mehr einfach so in kleinen Gehegen ausgestellt, sondern können sich relativ frei bewegen. Und bei grossen Menschenmengen haben sie die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Was sie an diesem Tag auch tun.

Um dennoch irgend etwas in den Kasten zu kriegen, bleibt mir nur noch die Flucht in die Parodie.

Retro-Videoproduktion

Zum Schluss filme ich noch ein paar Tiere ohne mich selbst. Das geht viel einfacher. Aber es ist unpersönlich. Hätte Jawed nicht sich selbst gefilmt, sondern nur die Elefanten, würde das Video heute wohl niemanden mehr interessieren.

Trotzdem hier der Zürcher Zoo im Jahr 2025, mit der Videoqualität von 2005. Zusammengeschnitten auf einem PC namens «digitec Tharsis», der ebenfalls aus den Nullerjahren stammt. Wenn schon retro, dann richtig. Zum Digitec-PC folgt noch ein eigener Beitrag.

PS. Das Elefantenbaby habe ich nirgends gesehen.

PPS. Noch nicht genug Youtube-Nostalgie? Dann schau dir Flos Rückschau auf die denkwürdigsten Schweizer Youtube-Videos an.

