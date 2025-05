News & Trends 12 1

25,3 Zoll groß: Das ist der erste farbige E-Ink-Monitor

Mit 4096 Farben bleibt die Farb-Version des Boox Mira Pro ein Monitor für die Arbeit mit Texten oder einfachen Grafiken. Fürs Zocken, Bildbearbeitung oder Videos eignet er sich weniger.

Der farbige E-Ink-Bildschirm des Boox Mira Pro soll nicht spiegeln und bei langer Betrachtung die Augen schonen sowie wenig Strom benötigen. Bereits 2023 hat Boox die erste Version des Mira Pro auf den Markt gebracht. Sein Display zeigt allerdings nur 16 Graustufen an. Die neue Farbversion erstrahlt zusätzlich in 4096 Farben. Dafür nutzt der Hersteller die E-Ink-Technologie Kaleido 3, die bereits in E-Book-Readern von Kobo oder Pocketbook zum Einsatz kommt. Beim Monitor ist das Display nun aber 25,3 Zoll groß.

Vom Display abgesehen ein gewöhnlicher Monitor

E-Ink-Displays aktualisieren ihre Ansicht deutlich langsamer als LCD- oder OLED-Bildschirme. Der Mira Pro verfügt über vier verschiedene Aktualiserungsmodi. Der Lese- und der Text-Modus erklären sich durch ihre Namen. Für den übrigen Alltag gibt es den normalen Modus. Für Videos und andere bewegte Bilder ist der Geschwindigkeits-Modus gedacht. Dieser sorgt allerdings für mehr Ghosting, also noch sichtbare Umrisse alter Bilder. Diese lassen sich mit einem Druck auf den «Refresh Button» entfernen. Die restliche Bedienung des Monitors erfolgt über eine Funktionstaste und ein Scrollrad.

Im Speed Mode aktualisiert sich der Mira Pro schneller – was für Videos sinnvoll ist.

Quelle: Boox

Das 16:9-Display des Mira Pro hat eine Auflösung von 3200 × 1800 Pixeln. Daraus ergibt sich bei 25,3 Zoll eine Pixeldichte von 145 ppi. Der Bildschirm lässt sich um je 20 Grad nach vorne und hinten neigen, um 50 Millimeter in der Höhe verstellen und um 90 Grad ins Hochformat drehen. Die übrige Ausstattung klingt ebenfalls nach einem gewöhnlichen Monitor: Vesa-Halterung (75 × 75 mm), Dual-Lautsprecher sowie vier Anschlüsse für die Bildübertragung:

HDMI

Mini HDMI

USB Type C

DisplayPort

Kurz nach Vorstellung ausverkauft

Boox verkauft die Farb-Version des Mira Pro für 1899,99 US-Dollar. Das Unternehmen verschickt den Monitor derzeit – anders als seine E-Book-Reader – nur direkt aus China. Im Moment ist der Bildschirm allerdings ausverkauft.

Titelbild: Boox

Dieser Artikel gefällt mir! 12 Personen gefällt dieser Artikel