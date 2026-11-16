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9 Fragen an Sarah Elena Müller, Gewinnerin des Schweizer Buchpreises 2026

Mit «Unwucht» gewinnt Sarah Elena Müller den Schweizer Buchpreis 2026. Im Interview erklärt die Autorin, warum das Buch beinahe «Fiat Nox» geheissen hätte, wie sie den Erwartungsdruck nach ihrem Debüt ausgetrickst hat und was als Nächstes von ihr kommt.

Alice existiert, Alice überlebt – aber lebt sie auch? Diese Frage stellt sich die Protagonistin von «Unwucht» tagtäglich, über Jahre hinweg. Wir begleiten die Erzählerin in zwei Zeitsträngen: mittendrin und danach.

2017/2018 steckt Alice in einer Beziehung mit Rio, der etwas mehr braucht als sie: Crystal Meth. Er ist tagelang weg, meldet sich nicht, nimmt viel und gibt dafür wenig. Alice ist am «Rock Bottom» angelangt. Sieben Jahre später schreibt sie ein Buch über Rio und sich und taucht, mit genügend Abstand, noch einmal in ihre Geschichte ein.

«Unwucht» gewinnt den Schweizer Buchpreis 2026. Ich treffe die Autorin Sarah Elena Müller direkt nach der Verleihung zum Interview im Theater Basel.

Sarah Elena Müller, herzliche Gratulation zum Gewinn des Schweizer Buchpreises 2026. Als du auf die Bühne kamst, um den Preis entgegenzunehmen, hast du ungläubig den Kopf geschüttelt. Habe ich das von meinem Sitz aus richtig gesehen?

Man weiss ja nie, was in der Jury vorgeht und welche Kriterien angewendet werden. Ungläubig kann man ja über alles sein, was hier passiert: die Menge an Leuten, die sich für diesen Preis interessiert, den Trubel, die gute Organisation, auch meine Geschichte und mich. Also ja, etwas gestaunt habe ich schon, als ich da hochgelaufen bin.

«Unwucht» hat mich mit Wucht getroffen. Wie ging es dir beim Schreiben?

Viele wissen gar nicht, was dieser technische Begriff «Unwucht» überhaupt bedeutet, aber alle können sofort eine Beziehung dazu herstellen: Die Negation von Wucht ist nicht Nichts, sondern eine Wucht, die einen aus der Bahn wirft, Kräfte, die man nicht mehr unter Kontrolle hat. Und so ähnlich hat es sich beim Schreiben angefühlt. Es war ein Experiment, diese zweite Zeitebene, auf der die Figuren auf ihre Vergangenheit Einfluss nehmen. Manchmal fühlte ich mich wie eine Mechanikerin, die versucht, ihr Erzählvehikel zu reparieren, aber es beginnt immer mehr zu rütteln, und am Schluss wird sie herausgeschleudert. Im Verlag haben wir lang diskutiert, ob’s überhaupt dieser Titel sein soll.

Die Negation von Wucht ist nicht Nichts, sondern eine Wucht, die einen aus der Bahn wirft.

Kannst du verraten, über welche anderen Titel ihr nachgedacht habt?

Zum Schluss standen «Unwucht» und «Fiat Nox» zur Diskussion. Das andere Ende der Schöpfungsgeschichte, der Untergang der Welt, «Es werde Nacht» auf Lateinisch. Im Buch gibt es im Hintergrund eine dezente biblische Komponente. Die Figuren sind alle nicht religiös, aber das nachwirkende Christentum treibt Alice und Rio trotzdem vor sich her. Und auch wegen des Autos Fiat, das im Buch vorkommt, dem Schicksal, das sich verdunkelt, dem erzählten Anfang vom Ende. Dann aber kam «Unwucht» aufs Tapet und schnell war klar: Es muss ein deutscher Titel sein.

Rio ist oft abwesend, immer unterwegs. Insbesondere in der ersten Zeitebene. Steckt die Bedeutung des Namens in der Figur?

Der Fluss? Ja, auf jeden Fall. Rio ist immer in Bewegung, er entschlüpft den Händen – und der Kontrolle – von Alice. Er ist wie Wasser, sie kann ihn nicht greifen. Er muss auch in Bewegung bleiben, steht oft unter Beschaffungsstress. Und gleichzeitig merkt man speziell auf der zweiten Ebene, dass er ein wahnsinnig empfindsamer, sensibler Mensch ist, der Unsicherheiten hat. Auch er sucht nach einer Form, die sein fluides Wesen halten kann. Er steht auf der Ebene 2025 an einem sehr schicksalshaften Punkt in seinem Leben: Er möchte clean werden. Da könnte ihm das Bewegliche helfen, in die richtige Richtung zu fliessen. Und mir gefällt einfach auch der Name, eine Verkleinerung von Mario.

Er ist wie Wasser, sie kann ihn nicht greifen.

Als ich «Unwucht» gelesen habe, war ich dankbar für die Hoffnung, die im zweiten Zeitstrahl, sieben Jahre später, hervorkommt. Ohne diese zweite Zeitebene wäre der Roman kaum auszuhalten. War sie von Anfang an eingeplant?

Unbedingt! Es gibt vier Komponenten, die man wissen muss, bevor man sich der Tragik hingeben kann: Man weiss, sie sind getrennt, sie sind – einigermassen – intakt, sie haben ein Leben, und sie sprechen miteinander. Für mich bedeutete diese Handlungsebene auch immer wieder Abstandnehmen. Ich signalisiere meinen Leserinnen und Lesern dort: «Du liest einen Roman.» Du darfst dich hingeben, aber du musst nicht vor Betroffenheit zerfliessen. Und trotzdem spürt man auf dieser Ebene die Fragilität der beiden, eine Zerbrechlichkeit des Erzählens. Und für mich ist Erzählen immer fragil. Es geht darum, Klarheit zu schaffen, und manchmal hält sie nur kurz.

Manchmal fühlte ich mich wie eine Mechanikerin, die versucht, ihr Erzählvehikel zu reparieren, aber es beginnt immer mehr zu rütteln.

Du warst bereits mit deinem Debütroman «Bild ohne Mädchen» für den Schweizer Buchpreis nominiert. Bist du deshalb mit mehr Druck an «Unwucht» herangegangen – oder eher mit einer Lockerheit?

Mein Verlag, der Limmat Verlag, ist sehr verständnisvoll. Ihnen ist bewusst, dass gute Bücher manchmal schnell, manchmal langsam geschrieben werden, aber dass man die Autoren nicht unter Druck setzen sollte. Ich habe dann trotzdem ein Ausweichmanöver gemacht und zunächst an einem anderen Stoff gearbeitet, und mittendrin kündigte sich dieser Text an, stürzte regelrecht aus mir heraus. Also habe ich ihn gelassen!

Was liest die Gewinnerin des Schweizer Buchpreises 2026 gerade?

Momentan nichts (lacht). Das nächste Buch auf meinem Bücherstapel, auf das ich mich sehr freue, ist «Mit beiden Händen den Himmel stützen» von Lilli Tolkien.

Welches Buch empfiehlst du immer wieder?

Etwas, das für mich essenziell war, ist das Gesamtwerk von Virginie Despentes. Und innerhalb von diesem Werk war «Cher connard» für dieses Buch hier wichtig. Weil’s in einer Ehrlichkeit und Abstraktheit von der Suchtproblematik erzählt, die mir so noch nicht begegnet war.

Und die letzte Frage: Bist du bereits wieder am Schreiben?

Jein. Im Frühjahr 2027 kommt bei Edition Moderne eine Graphic Novel raus, in Co-Autorinnenschaft mit dem Illustrator Luca Schenardi. Unter dem Titel «Unwell». Es geht also weiterhin um das, was nicht ganz gut ist. Da steht jetzt das Endlektorat an. Und bis Ende des Jahres muss ich noch eine Oper fertigschreiben, ein Libretto. Aber immerhin der Arbeitstitel steht: «Renn, Fötus!» Mal schauen, wann ich Zeit finde dafür! (lacht)

Die Arbeit geht dir also nicht aus. Vielen Dank, Sarah Elena Müller.

Belletristik Unwucht Deutsch, Hardcover, Sarah Elena Müller

Titelbild: Schweizer Buchpreis

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