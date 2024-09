«A Minecraft Movie»: erster Teaser zeigt alberne Klötzchenwelt

Die ersten Bewegtbilder der Videospielverfilmung «A Minecraft Movie» zeigen eine schräge Klötzchenwelt. Nicht minder seltsam wirkt der Mix aus Realfilm und Animation.

Dass das Sandbox-Computerspiel «Minecraft» einen eigenen Kinofilm bekommt, klingt an sich schon schräg – respektive eckig. Die Bewegtbilder des ersten Teasers wirken aufgrund eckiger Tiere, die sich kaum aus der Ruhe bringen lassen, besonders albern. In der Story des Films gelangen vier menschliche Aussenseiter über ein Portal in eine Klötzchenwelt, wo sie es nicht nur mit hinterhältigen Zombies, sondern auch mit einer Schweinebande zu tun bekommen.

Die Hauptrollen besetzen Jack Black, der sich stolz mit «I am Steve!» vorstellt, und Jason Momoa. Ausserdem sind Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen und Jennifer Coolidge mit dabei. Ob der Film es schaffen wird, die Familien in die Kinos zu locken, wird sich im April 2025 zeigen.

What the hell?

Quelle: Warner Bros. Pictures

Was meinst du: Hat «A Minecraft Movie» das Potenzial, es mit Filmen wie «The Super Mario Bros. Movie» aufzunehmen?