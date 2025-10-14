News & Trends 49 23

Achtung! Apple TV+ heisst jetzt neu … Apple TV

Apple hat’s wieder getan: Der Streamingdienst Apple TV+ heisst neu nur noch Apple TV. Das klingt harmlos – bis man merkt, dass es Apple TV bereits gibt. Mehrmals.

Das Problem: Apple TV ist bereits …

Oder, wie The Verge süffig zusammenfasst: Der Film ist «bald auf Apple TV verfügbar, vor seiner Premiere auf Apple TV, das man über die Apple-TV-App auf Apple-TV-Geräten schauen kann».

Klar soweit?

Apple, HBO und die Namenshölle

Apple ist nicht allein in dieser Disziplin. Hollywood- und Tech-Konzerne scheinen eine geheime Leidenschaft für selbstsabotierende Rebrandings zu haben. Erinnert sich zum Beispiel noch jemand an das HBO-Fiasko?

Dann wäre da noch X, ehemals Twitter. Der wohl sinnloseste Rebrand aller Zeiten. Als hätte Elon Musk einfach gesagt: «Mached öppis. Irgend öppis.» Und jemand hat’s halt gemacht. Und zwar ein Buchstabe, den niemand googeln kann.

Bravo. Ihr alle.

Das Plus ist weg – aber warum eigentlich?

Zurück zu Apple. In seiner Pressemitteilung nennt der Tech-Gigant das Ganze eine «vibrant new identity». Also eine «lebendige» neue Identität. Grossartig. Was das jetzt heisst? Keine Ahnung. Weder das Logo noch die Website wurden bisher angepasst, und das kleine Plus-Zeichen leuchtet weiterhin überall auf.

Vielleicht will Apple die Marke vereinfachen. Oder einfach alle nerven, die in Tech-Newsrooms täglich über ihre Produkte schreiben. Klar ist: Wenn jemand den Überblick behält, dann vermutlich nur Apple selbst. Oder vielleicht auch nicht.

Na dann – viel Spass beim Einschalten. Oder Einloggen. Oder Einordnen.

