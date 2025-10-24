News & Trends 11 2

Adidas «Superstar»: Der Sneaker erfindet sich als Anzugschuh neu

Adidas bringt in Kollaboration mit dem Hongkonger Label Clot neue «Superstar»-Sneaker heraus. Sie orientieren sich von Schnürsenkel bis Sohle an klassischen Anzugschuhen – mit einer grosszügigen Prise Extravaganz.

Sneaker-Hybriden mit Loafer, Ballerina oder Sandalen in ihrer DNA kennen wir längst. Adidas bringt mit dem «Superstar Dress» einen weiteren sportfremden Schuh in den Mix: den Brogue, ein klassischer britischer Lederschuh mit Lochmuster.

Das Modell ist im Rahmen der Langzeit-Kollaboration mit Edison Chens Marke Clot entstanden. Soeben hat das Hongkonger Label für die sogenannte «CCS 20th Special Edition» fünf neue Farbgebungen des Modells vorgestellt – dabei ist der ehemalige Basketballschuh kaum wiederzuerkennen. Wäre da nicht die unverkennbare, muschelförmige Zehenpartie des «Superstar».

Sneaker im eleganten Dresscode

Während sich der Sneaker-Klassiker sonst durch eine Zehenbox aus Gummi auszeichnet, ist die «Dress»-Variante des «Superstar» komplett in Leder gehalten. Statt durch farbliche Kontraste heben sich die drei Streifen durch feine Nähte ab, die das charakteristische Lochmuster des Brogue umrahmen.

Die Schnürsenkel – dünn, rund, gewachst – und die Sohle orientieren sich an eleganten Anzugschuhen. Zwei Lederquasten unterstreichen den gehobenen Look und erinnern an Loafer. Während die zwei braunen und das dunkelrote Modell klassisch wirken, setzen die silberne Variante und jene in Schlangenoptik auf Extravaganz.

Release wohl erst 2026

Der erste «Superstar Dress» wurde vor rund einem Jahr lanciert und war damals nur in einer Version aus schwarzem Lackleder erhältlich. Nun gibt es Nachschub. Wer Gefallen an den Schuhen findet, muss sich jedoch noch ein Weilchen gedulden: Ein offizielles Releasedatum steht noch aus. Es ist anzunehmen, dass die Modelle der «CCS 20th Special Edition» erst im kommenden Jahr auf den Markt kommen.

