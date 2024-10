Änderungen bei WhatsApp: Kontaktverwaltung und Benutzernamen

Ein Update für WhatsApp bringt eine große Änderung beim Speichern und Zugriff auf Kontakte. Außerdem soll es bald Benutzernamen geben.

WhatsApp war bisher auf das Telefonbuch des Smartphones angewiesen, auf dem sie installiert ist: WhatsApp hatte keine eigene Kontaktverwaltung. Das soll sich jetzt ändern. Außerdem ist geplant, dass beim Chatten die Handynummer nicht mehr sichtbar sein soll.

WhatsApp bekommt ein Kontaktmanagement

In einem Blogbeitrag gab das Unternehmen bekannt, dass du ab sofort Kontakte direkt in WhatsApp speichern kannst. Damit fällt die Synchronisierung zwischen WhatsApp und deinem Telefonbuch weg. Bislang erschienen Kontakte, die du im Telefonbuch anlegst, kurz darauf auch in WhatsApp – selbst dann, wenn die Person gar nicht WhatsApp nutzt. Und umgekehrt das gleiche: Ein in WhatsApp angelegter neuer Kontakt wurde direkt im Telefonbuch gespeichert.

«Schon bald» soll das Hinzufügen neuer Kontakte auch in der Webversion möglich sein. Aktuell ist das noch nicht möglich. Wenn du im Browser einen Chat starten möchtest, kannst du nur aus den Kontakten wählen, die bereits hinterlegt sind

Die Kontaktverwaltung in WhatsApp hat ihre Vorteile. Dein Telefonbuch bleibt beispielsweise aufgeräumt und wird nicht automatisch mit Einträgen gefüllt, die du nur in WhatsApp verwendest. Das ist auch interessant, wenn du mehrere WhatsApp-Konten auf einem Gerät nutzt. Die in der WhatsApp-Cloud gespeicherten Kontakte bleiben außerdem erhalten, wenn du den Zugriff auf dein Telefon verlierst und dessen Kontakte ausschließlich lokal auf dem Gerät gespeichert sind.

Wenn du die Kontaktsynchronisierung weiterhin nutzen möchtest, kannst du sie für die gewünschten Kontakte aktivieren. Bei mir sind die angekündigten Änderungen leider noch nicht angekommen, sodass ich das noch nicht selbst nachvollziehen kann.

Die Synchronisierung mit deinem Telefonbuch sollst du für jeden Kontakt einzeln aktivieren können.

Quelle: WhatsApp

Die Kontakte sind laut WhatApp gegen unbefugten Zugriff gesichert

Sicherheitsbedenken wegen der Speicherung von Kontaktdaten in der Cloud möchte das Unternehmen ausräumen. Es gibt an, dass die Kontakte auf dem Gerät verschlüsselt werden. Der Zugriff auf die Cloud-Daten ist zudem nur mit dem Gerät möglich, das mit der Handynummer des Accounts verknüpft ist. Weitere Informationen findest du hier.

Da WhatsApp ein geschlossenes System ist, lässt sich nicht genau nachvollziehen, was genau passiert und ob die Sicherheitsmechanismen auch konsequent umgesetzt werden.

Benutzernamen sollen die Handynummer ersetzen

Deine Handynummer bleibt weiterhin wichtig, um dein Gerät mit deinem Account zu verknüpfen. Doch beim Chatten soll sie nicht mehr weitergegeben werden. Stattdessen kannst du beim Hinzufügen neuer Kontakte nach Benutzernamen suchen. Deine Handynummer wird im Chat dann nicht mehr angezeigt. Das ist hilfreich bei der Interaktion mit Personen, die du nicht näher kennst und denen du deine Nummer nicht preisgeben möchtest.