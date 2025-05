News & Trends 9 1

Akku-Bohrschrauber bei Stiftung Warentest: Discount bohrt fast so gut wie Marke

Die Stiftung Warentest hat 16 Akku-Bohrschrauber unter die Lupe genommen: 13 Akku-Schlagbohrschrauber und drei reine Akku-Bohrschrauber. Ergebnis: Hoher Preis und bekannte Marke stehen nicht automatisch für Qualität.

«Von günstig und stark bis teuer und mangelhaft», fasst das deutsche Verbrauchermagazin Stiftung Warentest selbst die Ergebnisse seines aktuellen Vergleichs von Akku-Bohrschraubern zusammen. Testsieger wurde der «Einhell Professional TP-CD 18/70 Li-i BL» mit der Gesamtnote «gut» (deutsche Schulnote 1,8). Bei uns im Sortiment findest du ein ähnliches Gerät aus der Modellserie.

Eine Überraschung lieferte der «Parkside 20 V PSBSAP 20-Li C3» von Lidl. Das Gerät kostet gerade einmal die Hälfte und musste sich mit der Note 1,9 nur knapp geschlagen geben. In der Disziplin Schlagbohren lag das Discounter-Werkzeug sogar vor dem Testsieger.

Mangelhaft: Diese Geräte fallen durch

Zwei Geräte erhielten die Note «mangelhaft». Der Akku-Schlagbohrschrauber «Makita DHP489Z» schaltet nicht rechtzeitig ab, wenn der Bohrer sich verklemmt oder eine Schraube am Anschlag ist. Das führt zu einem Rückschlag, der Verletzungen verursachen kann. Die gleiche schlechte Note bekam der «Toom B1 Akku-Bohrschrauber». Im Dauertest gab der Motor vorzeitig auf.

Der «Dewalt 18V XR» kam hingegen bekam zwar ein «Ausreichend (4,0)», aber mehr auch nicht. Der Akku erreichte nicht die geforderten 400 Ladezyklen. So blieb trotz guter praktischer Prüfung nur die Abwertung.

Breites Mittelfeld mit Stärken und Schwächen

Wie der Test ergab, variieren die Ergebnisse beim Schlagbohren stark. Die stärksten Modelle schafften die Bohrung für einen Türstopper in maximal 14 Sekunden, während andere Akkuschrauber in der doppelten Zeit gerade mal acht Millimeter in den Granitboden eintauchten.

Ein interessanter Nebenaspekt des Tests: Ein guter Schlagbohrer schont die Bohrer. In einer Sonderprüfung mussten ein gutes und ein schlechtes Gerät 20 Löcher in Beton bohren. Dabei verlängerte sich die Bohrzeit erwartungsgemäß deutlich. Beim schlechten Gerät war der Bohrer am Ende allerdings komplett verschlissen. Wer viel bohrt, spart mit einem guten Schlagbohrer also auch Geld bei der Anschaffung neuer Bohrer.

Von den mit «gut» bewerteten Geräten führen wir diese im Sortiment:

Diese Bohrer aus unserem Sortiment erhielten ein «befriedigend»:

Sofern du auf die Schlagfunktion verzichten kannst, ist der Schrauber «Lux-Tools 1PowerSystem A-BS-20 B Solo» von Obi auch eine gute Wahl (Note 1,9).

So hat die Stiftung Warentest geprüft

Die Gesamtnote setzt sich aus unterschiedlich gewichteten Prüfdisziplinen zusammen. Mit 50 Prozent ging die Funktion in die Bewertung ein. Hier musste das Arbeitsergebnis beim Schrauben, Bohren und Schlagbohren überzeugen. Beim Bohren wurde in Fichte und Stahl gebohrt, beim Schlagbohren in Beton und Granit.

Im Prüfungsbereich Handhabung (35 Prozent) begutachtete das Testteam unter anderem Handlichkeit, Bedienung und Geräuschentwicklung.

In Dauerprüfungen mussten Motor, Schlagwerk und Akku ihre Langlebigkeit unter Beweis stellen. Diese Haltbarkeitsprüfung ging mit 15 Prozent Gewichtung in die Note ein. Die ausführlichen Testergebnisse stehen kostenpflichtig online zur Verfügung.

Titelbild: Elena_Nik / Shutterstock

