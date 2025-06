News & Trends 12 2

Alle Termine und Livestreams des Summer Game Fests 2025

Das Summer Game Fest ist der Nachfolger der Game-Messe E3. Während einer Woche bekommst du fast täglich neue Livestreams serviert, mit mehr Games als jemals jemand zocken kann.

Games, Games, Games: Das Summer Game Fest steht vor der Tür und beschert uns während einer Woche hunderte neue Spiele. In zahlreichen Livestreams werden Xbox, Devolver, PC Gamer und Co. die kommenden Game-Highlights vorstellen. Damit du nichts verpasst, habe ich alle Showcases, die Teil des Summer Game Fests sind, zusammengetragen.

State of Unreal Epic-Chef Tim Sweeney wird über den neusten Stand von Epic und der Unreal Engine berichten. Neben Updates zu «Fortnite» wirst du wohl auch Teaser-Trailer zur wachsenden Palette an Spielen sehen, die mit der Unreal Engine entwickelt werden.

Epic

Wann: Dienstag, 3. Juni, 15:30 Uhr

Wo: Twitch und Youtube



The Mix The Mix wurde von Indie-Studios und Spiele-Enthusiasten erschaffen, um Spiele besser vermarkten zu können. Der Name steht für Media Indie Exchange. Bisher lief das Ganze unter der Bezeichnung «Guerilla Collective». Eine der Werbemassnahmen ist der Mix Showcase. Du darfst dich auf eine Vielzahl neuer Indie-Spiele freuen.

Mix

Wann: Dienstag, 3. Juni, 18 Uhr

Wo: Twitch und Youtube

Access-Ability Showcase Wie es der Name vermuten lässt, fokussiert sich dieser Showcase voll und ganz auf Menschen mit Einschränkungen. Im Livestream stehen die jeweiligen Zugänglichkeits-Funktionen und -Optionen im Zentrum.

Access-Ability Showcase

Wann: Freitag, 6. Juni, 17 Uhr

Wo: Twitch und Youtube

Summer Game Fest Showcase Der offizielle Showcase für das Summer Game Fest zählt zu den Hauptevents. Neben zahlreichen Gastauftritten von Game-Ikonen wie Hideo Kojima oder verschiedenen Hollywood-Promis sind hier die grössten Neuigkeiten zu erwarten – abgesehen von den Publisher-eigenen Streams. Dort sind meist die ausführlichen Versionen von Trailern zu sehen, die am SGFS angeteasert werden. Moderiert wird es vom Kopf hinter dem Summer Game Fest: Geoff Keighley.

Summer Game Fest

Wann: Freitag, 6. Juni, 22:45 Uhr

Wo: Twitch und Youtube

Day of the Devs Day of the Devs entstand aus einer Kollaboration zwischen dem «Psychonauts 2»-Game-Studio Double Fine und der Produktionsfirma Iam8bit. Mittlerweile hat sich daraus ein gemeinnütziges Unternehmen entwickelt. Der Showcase stellt eher kleinere und mittlere Games ins Rampenlicht. Dazu zählen unter anderem der Action-Adventure-Plattformer «Tire Boy» oder das neue Werk der «Hyper Light Drifter»-Macher Namens «Possessor(s)».

Day of the Devs

Wann: Samstag, 7. Juni, 1 Uhr

Wo: Twitch und Youtube

Devolver Direct Devolver ist bekannt für seine schrägen Livestreams. Wobei eigentlich nur die Übertragung live ist – das eigentliche Video wird vorproduziert. Im vergangenen Jahr drehte sich alles um das eigens für diesen Event kreierte Maskottchen Volvy, das sich am Ende in einen Killerroboter verwandelte.

2025 steht der Showcase im Zeichen eines einzelnen Spiels und zwar «Ball x Pit: The Kenny Sun Story». Es sei das Spiel, das Devolver laut Medienmitteilung auch nach hunderten Stunden nicht weglegen konnte. Da darf man gespannt sein und auch darauf, ob es tatsächlich das einzige Spiel ist, das gezeigt wird.

Devolver

Wann: Samstag, 7. Juni, 2 Uhr

Wo: Twitch und Youtube



Wholesome Direct Das komplette Gegenteil von Devolver Direct ist der Wholesome Direct. Was als kleiner Twitter-Kanal anfing, der «wohltuende» Games kuratierte, hat sich zur Internet-Zentrale für Cozy-Games entwickelt. So wird sich der Livestream auch dieses Jahr gemütlichen Spielen widmen, die perfekt zum Entspannen sind.

Wholesome

Wann: Samstag, 7. Juni, 18 Uhr

Wo: Twitch und Youtube



Woman-Led Games Showcase Die Game-Branche wird nach wie vor von Männern dominiert. Der Woman-Led Games Showcase nutzt die Gelegenheit, um Frauen und ihren Werken die Bühne zu überlassen. 39 Games werden vorgestellt, darunter auch einige Weltpremieren.

WLGS

Wann: Samstag, 7. Juni, 19 Uhr

Wo: Twitch und Youtube

Latin American Games Showcase Games, die in spanischsprachigen Regionen entwickelt werden, sind die Stars des Latin American Games Showcases. Über 50 Spiele sind für den Livestream am 7. Juni angekündigt. Me gusta mucho.

LAGS

Wann: Samstag, 7. Juni, 20 Uhr

Wo: Twitch und Youtube

Southeast Asian Games Showcase Auch die Game-Community in Südostasien darf sich über einen eigenen Stream freuen. Über 45 Games werden präsentiert. Dazu zählen Updates zu «Until Then», einem narrativen Adventure-Game, das in einer fiktiven philippinischen Stadt spielt. Zudem wird das Game «Sedap! A Culinary Adventure» vertreten sein, das eine Mischung aus Koop-Kochen und Kämpfen bietet.

SAG

Wann: Samstag, 7. Juni, 21 Uhr

Wo: Twitch und Youtube

Green Games Showcase Im Zeichen des Umweltschutzes steht dieser Showcase. Dahinter steht die gemeinnützige Plattform Planetplay. Zu sehen gibt es Spiele, die sich mit ökologischen Themen auseinandersetzen. Ausserdem wird der oder die Gewinner des «Day Zero Games: Solarpunk Jam» bekannt gegeben. Der Wettbewerb rief Entwickler auf, kreative Ideen zum Thema Solarpunk einzureichen.

Spenden, die durch den Showcase eingenommen werden, fliessen in ein Aufforstungsprojekt.

Planetplay

Wann: Samstag, 7. Juni, 22 Uhr

Wo: Youtube

Future Games Show Future ist die Herausgeberin von Blogs und Magazinen wie Edge, PC Gamer oder Gamesradar. Den hauseigenen Livestream hosten Laura Baily und Matthew Mercer, zwei bekannte Synchronsprecher. Neben vielen Indie-Games darfst du auch das eine oder andere neue AAA-Game erwarten.

Future

Wann: Samstag, 7. Juni, 22 Uhr

Wo: Twitch und Youtube

Frosty Games Fest Aussies und Kiwis dürfen sich ebenfalls über ihren ersten dedizierten Livestream freuen. Am Frosty Games Fest werden Spiele präsentiert, die in Australien und Neuseeland entwickelt wurden. Warum er Frosty heisst? Weil es in Ozeanien Winter ist, während wir den Sommer geniessen.

Frosty

Wann: Sonntag, 8. Juni, 1 Uhr

Wo: Twitch und Youtube

Xbox Showcase Der mittlerweile grösste Publisher der Welt lässt es sich auch dieses Jahr nicht nehmen, einen eigenen Livestream abzuhalten. Zu sehen bekommen wir unter anderem einen frischen Einblick in das Sci-Fi-Rollenspiel «The Outer Worlds 2». Davon gibt es im Anschluss noch eine eigene Präsentation. Auch zu «Fable», Rares «Everwild» und «State of Decay 3» wären Updates fällig. Von «Gears of War: E-Day» könnte es Gameplay zu sehen geben, genau wie zum nächsten «Call of Duty». An der Hardware-Front braut sich ebenfalls etwas zusammen. Möglicherweise wird der von Asus entwickelte Xbox-Handheld enthüllt.

Xbox

Wann: Sonntag, 8. Juni, 19 Uhr

Wo: Twitch und Youtube

PC Gaming Show Weil die Future Games Show nicht ausreicht, hostet PC Gamer noch einen eigenen Showcase. Dieser widmet sich wenig überraschend PC-Spielen – über 50 sind angekündigt. Ubisoft, Failbetter Games, Devolver Digital und Astra Logical werden unter anderem mit ihren Titeln vertreten sein.

PC Gamer

Wann: Sonntag, 8. Juni, 21 Uhr

Wo: Twitch und Youtube

Black Voices in Gaming Black Voices in Gaming ist eine gemeinnützige Organisation, die schwarze Game-Entwickler und -Entwicklerinnen unterstützt. Am Showcase werden Spiele von Studios vorgestellt, die von schwarzen Personen geleitet werden oder aus mehrheitlich schwarzen Personen bestehen. Damit sollen Menschen in den Vordergrund gestellt werden, die in der Game-Branche eher untervertreten sind.

Black Voices in Gaming

Wann: Montag 9. Juni, 18 Uhr

Wo: Twitch und Youtube



