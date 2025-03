News & Trends 6

Am 29. März kommt der Adidas «Ballerina» von Bad Bunny

«Debí Tirar Más Fotos» in Dauerschleife hören und dabei den neuen Calvin-Klein-Spot glotzen reicht dir nicht, du willst mehr Bad Bunny? Dann ist dies die beste News des Tages für dich.

Ja, ja wirklich, es kommt schon wieder ein neues Adidas-Modell auf den Markt. Wie es sich derzeit gehört, mit schmaler Silhouette und extrem flacher Sohle. «Ballerina» heisst das gute Stück – und lotst dich so erstmal auf eine etwas falsche Fährte.

Hinter dem golden glänzenden Design mit Wildlederapplikationen, elastischen Schuhbändern und «benito»-Stickerei steckt eben dieser: Benito Antonio Martínez Ocasio. Besser bekannt als Bad Bunny. Und der steht doch aktuell wie kein anderer für Latin-Pop, Plena und Salsa?!

Tanzstil hin oder her, der puerto-ricanische Musiker hat sich bei seinem neuesten Adidas-Sneaker – man kooperiert bereits seit März 2021 – jedenfalls vom ikonischen Modell «Taekwondo» inspirieren lassen.

Schnittig und gülden, der Bad Bunny × Adidas Ballerina.

Das Modell soll 120 US-Dollar kosten.

Wenn du schon immer mal in den Schuhen eines weltbekannten Superstars stecken wolltest, oder schlichtweg Slim-Sneaker-Fan bist, solltest du dich jetzt also parat machen. Ab dem 29. März ist der Bad Bunny «Ballerina» für 120 US-Dollar in ausgewählten Shops und auf adidas.com erhältlich. Wer ein Paar ergattert, wird garantiert vor Freude Pirouetten drehen – vielleicht schliesst sich da der Kreis zum Namen.

