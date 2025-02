News & Trends 16 3

Am Ende fließen Tränen: Streamer zockt sieben Soulslike Games ohne Schaden durch

Für diesen Erfolg muss man schon ein wenig verrückt sein: Der Streamer «dinossindgeil» zockte mit Level-1-Charakteren sieben Soulslike-Spiele durch, ohne Schaden zu bekommen.

Wenn dich Soulslike Games auf die Palme bringen, bist du nicht allein. Immerhin sind diese Spiele, zu denen unter anderem die drei «Dark Souls»-Games und «Elden Ring» gehören, für ihren hohen Schwierigkeitsgrad bekannt. Sie durchzuspielen, ist für viele schon schwer genug. Genau deswegen zeigen andere Gamer ihren Skill durch ungewöhnliche Challenges – zum Beispiel mit einer Tanzmatte. Der deutsche Streamer «dinossindgeil» hat nun sieben Soulslikes durchgespielt: mit Spielcharakteren auf der niedrigsten Stufe und ohne auch nur einen Hit zu kassieren.

Der Streamer, der mit richtigem Namen Nico heißt, kennt sich gut mit diesen Spielen aus. Bereits im Jahr 2022 war ihm eine ähnliche Leistung gelungen: Er spielte «Demon’s Souls», «Dark Souls 1», «Dark Souls 2», «Dark Souls 3», «Bloodborne», «Sekiro: «Shadows Die Twice» und «Elden Ring» durch, ohne Schaden zu bekommen. Konnte er dem Angriff eines Gegners nicht ausweichen, startete er den kompletten Durchgang neu. Für seinen von ihm sogenannten «God Run» benötigte er nach eigenen Angaben 120 Tage Spielzeit.

«Level 1 hitless Run»: Sieben Spiele, kein Treffer

2022 nutzte er jedoch einen hochgelevelten Charakter. Das war ihm wohl zu einfach. Deswegen versuchte er seit «fast zwei Jahren», seinen God Run mit Charakteren auf der niedrigsten Stufe zu wiederholen. Das bedeutet, dass er in den Kämpfen weniger Schaden verursacht und ohne verbesserte Werte spielen muss. Nico zockte an einem Wochenende alle sieben Spiele durch. Du kannst den Run auf YouTube anschauen.

Das schönste kommt aber am Schluss. Ein kurzer Clip zeigt Nico, wie er gegen den Endboss im letzten Spiel – Soul of Cinder in «Dark Souls 3» – kämpft. Nach seinem Sieg verzieht er das Gesicht und fängt vor Freude an zu weinen. Seine Frau tritt ebenfalls vor die Kamera und umarmt ihn. Im Moment seines Erfolgs gratulieren ihm Hunderte Zuschauer im Chat. Das kannst du dir hier ansehen:

Danach berichtet er noch immer schluchzend, dass er selbst schon nicht mehr geglaubt hatte, seinen Level-1-hitless-Run abschließen zu können. Besonders schwierig war für ihn «Dark Souls 2». Er bedankt sich bei seinen Zuschauern, die ihn an den «schlimmen Tagen» immer wieder angefeuert hätten: «Ihr habt mir zugeschaut, einem verdammten Psychopathen, der seit fast zwei Jahren den gleichen Bullshit immer wieder neu versucht hat».

Das erklärt auch, wie er diesen Erfolg abschließen konnte: Um jedem Treffer auszuweichen, muss er die Bossmechaniken ganz genau kennen und wissen, wann ihn welche Attacke erwartet.

Titelbild: Twitch/«dinossindgeil»

