Amazfit T-Rex 3 vorgestellt: eine Ultra-Watch für nur 300 Euro oder Franken

Wochenlange Akkulaufzeit, grosser Screen, robuste Bauweise: Amazfit stellt mit der T-Rex 3 eine günstige Alternative zu den Ultra-Uhren von Samsung, Apple und Co. vor.

Grosse Uhren in sportlicher Outdoor-Optik liegen im Trend. Darum bringen auch klassische Smartwatch-Hersteller wie Apple oder Samsung solche Modelle auf den Markt, beispielsweise die vor wenigen Wochen lancierte Galaxy Watch Ultra.

Produkttest Samsung Galaxy Watch Ultra im Test: Nicht alles ist so ultragut wie erwartet von Lorenz Keller

Auf der anderen Seite bewegen sich die spezialisierten Sportuhr-Marken mehr in Richtung Lifestyle, indem sie den Fokus stärker auf Design, Touchscreen-Bedienung und smarte Funktionen legen.

Das gilt auch für Hersteller Amazfit, der auf der Techmesse IFA in Berlin die T-Rex 3 vorgestellt hat. Statt eines 1,3-Zoll-Bildschirms wie bei der Vorgängerin hat die Uhr nun einen 1,5 Zoll grossen AMOLED-Screen. Das Display wird bis zu 2000 Nits hell, das ist doppelt so viel wie beim Vorgänger. Als Spezialität kannst du die Watch auch mit Handschuhen problemlos bedienen.

Die Amazfit T-Rex 3 hat einen grossen, hellen Screen.

Quelle: Lorenz Keller

Das grössere Gehäuse ermöglicht den Einbau einer grösseren Batterie – statt 500 sind es nun 700 mAh. Die Akkulaufzeit beträgt laut Hersteller bei typischem Gebrauch 27 Tage und auch bei intensiver Nutzung noch 14 Tage. Lässt du das GPS ununterbrochen jeden Schritt aufzeichnen, beträgt die Laufzeit zwischen 42 und 180 Stunden. Du kannst zwischen drei unterschiedlich genauen Trackings auswählen.

Unterstützt Tauchen bis zu einer Tiefe von 45 Metern

Diverse Sensoren messen unter anderem Puls, Blutsauerstoff, Schlaf, Herzfrequenzvariabilität und auch die Hauttemperatur. Amazfit hat Trainingsmodi für über 170 Sportarten integriert. Eine Besonderheit der Uhr ist ihre Eignung für Freediving bis zu einer Tiefe von 45 Metern.

Die T-Rex 3 ist mit Android und iOS kompatibel. Auf der Uhr selbst läuft ZeppOS, das Amazfit-eigene Betriebssystem. Bei der Auswahl zusätzlicher Apps bist du dadurch eingeschränkt, der Hersteller bietet jedoch einiges an. Zum Beispiel einen Musikdownload sowie ein kontaktloses Bezahlsystem via NFC, das in Europa und der Schweiz von vielen Kreditkartenanbietern unterstützt wird.

Die Menüs sind konventionell und laufen schön flüssig.

Quelle: Lorenz Keller

Vorinstalliert sind auch Basis-Karten sowie zusätzliche Maps für Schneefelder und fürs Gelände. Du kannst auch ohne verbundenes Smartphone und auch offline über die Uhr navigieren oder die zurückgelegten Strecken aufzeichnen.

Die T-Rex 3 startet in den nächsten Tagen zu einem offiziellen Verkaufspreis von rund 300 Franken oder Euro. Wann sie bei uns im Shop erhältlich sein wird, steht noch nicht fest.