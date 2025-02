News & Trends 1 0

Amazon startet linearen TV-Sender «Prime»

Ab dem 17. April launcht Amazon mit «Prime» einen eigenen TV-Sender in Deutschland und Österreich: allerdings nur exklusiv für Prime-Mitglieder. Neben Serien und Filmen werden auch Sportereignisse wie die Champions League oder Wimbledon live übertragen.

Amazon erweitert sein Unterhaltungsangebot. Am 17. April 2025 startet der neue, lineare TV-Sender namens «Prime» in Deutschland und Österreich. Allerdings nicht im Free-TV, sondern exklusiv für Prime-Mitglieder in der hauseigenen App. Dieser Schritt zielt darauf ab, auch Fans des traditionellen Fernsehens anzusprechen und ihnen eine kuratierte Auswahl an Inhalten zu bieten.

Das Angebot soll bereits zahlenden Kunden, die von der Auswahl bei Prime Video überfordert sind, eine Lean-Back-Erfahrung geben. Also einfach hinsetzen, zurücklehnen und fernsehen. Wie man es von früher gewohnt ist.

Empfangbarkeit des Senders

Der neue TV-Sender «Prime» wird ausschließlich über die Prime-Video-App verfügbar sein. Nutzer und Nutzerinnen benötigen eine Prime-Mitgliedschaft, um auf den Sender zugreifen zu können. Der Sender ist somit kein klassischer Fernsehsender, der über Kabel oder Satellit empfangbar ist, sondern ein digitaler Channel, der gestreamt wird.

Über die Prime-Video-App lassen sich zudem Filme und Serien als Kauf- und Leihtitel beziehen. Gegen eine Zusatzgebühr sind darüber hinaus weitere Prime-Channel wie Dazn oder Paramount buchbar. Damit fährt Amazon die Strategie, Aboinhalte und Bezahlinhalte zu vermischen. So unterscheiden sie sich beispielsweise von Netflix oder Disney+, die reine Streamingabos ohne zusätzliche Bezahlinhalte anbieten. Du bekommst über die App außerdem Zugriff auf lineare TV-Sender der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten.

Alles startet mit «LOL: Last One Laughing»

Das Programm des neuen Senders umfasst eine Mischung aus Serien, Eigenproduktionen und Live-Events. Zum Start wird am 17. April 2025 um 20:15 Uhr die neue Staffel der Comedy-Show «LOL: Last One Laughing» ausgestrahlt.

Weitere Highlights des Programms sind Serien wie «Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht», «Reacher» und «Fallout». Zusätzlich werden auch Live-Übertragungen von Sportereignissen wie der UEFA Champions League (in Deutschland) und Wimbledon (in Deutschland und Österreich) Teil des Programms sein.

Auch die teure Eigenproduktion Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird Bestandteil des TV-Senders..

Der Sender wird werbefinanziert sein, wobei Amazon verspricht, dass die Werbung kürzer und weniger störend sein soll als bei herkömmlichen Privatsendern. Für Prime-Abonnenten entstehen keine zusätzlichen Kosten.

Allgemeine Pläne von Amazon

Amazon begründet die Einführung des linearen TV-Senders mit dem Wunsch, es den Nutzern einfacher machen, Inhalte zu konsumieren. Statt sich durch das große und oft unübersichtliche Prime-Video-Angebot zu klicken, können sie direkt ein laufendes Programm sehen. Der neue lineare TV-Sender soll als «Einstiegshilfe» dienen und den Zuschauern ermöglichen, einfach einzuschalten und direkt zu sehen, was gerade läuft.

Darüber hinaus bietet der neue Kanal Amazon die Möglichkeit, Werbepartner anzusprechen, die bisher auf klassische TV-Werbung gesetzt haben. Mit dem Prime-Channel können sie ihre gewohnten Buchungsstrategien fortführen, während Amazon gleichzeitig die Reichweite des Kanals messen und optimieren kann.

