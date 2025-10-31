News & Trends 11 10

Amazon streicht sein «Lord of the Rings»-MMO

Amazon hat sein geplantes «Lord of the Rings»-MMO offenbar endgültig beerdigt. Grund sind massive Umstrukturierungen und der nächste grosse Stellenabbau beim Konzern.

Es hätte episch werden sollen: ein Online-Rollenspiel im «Lord of the Rings»-Universum, entwickelt von Amazon Games in Zusammenarbeit mit Embracer. Doch nun ist Schluss, bevor das Abenteuer überhaupt richtig begonnen hat.

«Ich war Teil der heutigen Entlassungen bei Amazon Games – gemeinsam mit meinen unglaublich talentierten Kolleginnen und Kollegen von New World und unserem neuen ‹Lord of the Rings›-Projekt. Ihr hättet es geliebt.»

Das Posting ist mittlerweile gelöscht, doch mehrere Branchenportale konnten es bestätigen.

Das Ende einer langen (und holprigen) Reise

Amazon fährt seine Gaming-Aktivitäten generell zurück. Auch das hauseigene MMO «New World» erhält keine neuen Inhalte mehr. Die Server sollen nur noch bis 2026 online bleiben. Weitergeführt werden «Lost Ark» und «Throne and Liberty», zwei Spiele, die Amazon allerdings lediglich als Publisher betreut.

Ein Konzern im Umbau

Das alles geschieht vor dem Hintergrund des nächsten grossen Stellenabbaus bei Amazon: Rund 14 000 Angestellte verlieren ihren Job. Laut einem internen Memo sollen «Bürokratie abgebaut» und Ressourcen «auf die wichtigsten Wetten der Zukunft» umgeschichtet werden. Zwischen den Zeilen heisst das: mehr KI, weniger klassische Games.

Amazon-Chefin Beth Galetti spricht von einer «Neuorganisation, um schneller zu handeln». Konzernchef Andy Jassy hatte schon im Sommer erklärt, dass generative KI die grösste Transformation seit dem Internet sei. Damit machte er die künftige Priorität des Unternehmens klar.

Eine Sprecherin betonte zwar, KI sei «nicht der Hauptgrund» für die Entlassungen. Trotzdem scheint klar: Amazons Fokus liegt inzwischen woanders.

Titelbild: «Rings of Power» / Amazon MGM Studios

