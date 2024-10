Analogue 3D: Die Rückkehr der N64 in 4K

Analogue präsentiert die Analogue 3D, eine moderne Neuauflage der Nintendo 64. Dank FPGA-Technologie werden Spiele in 4K-Auflösung dargestellt, ohne Emulation. Die Konsole ist ab dem 21. Oktober vorbestellbar.

Ein Stück Videospielgeschichte kehrt zurück: Analogue enthüllt die Analogue 3D, eine Neuauflage des Nintendo 64, die sowohl Retro-Fans als auch Technik-Enthusiasten begeistern dürfte. Vor etwa einem Jahr hat Analogue die moderne Version Kult-Konsole angekündigt. Nun enthüllte das Unternehmen über den Kurznachrichtendienst X weitere Details. Das Besondere: Die Spiele werden dank FPGA-Technologie ohne Emulation in gestochen scharfer 4K-Auflösung dargestellt.

Das Design der Analogue 3D orientiert sich stark am Original, sodass das Gefühl aufkommen soll, den alten Freund wieder in den Händen zu halten. Alle jemals produzierten Nintendo 64-Spiele sollen unabhängig von der Region kompatibel sein. Die Konsole unterstützt allerdings kein openFGA, sodass sich keine kopiergeschützten ROM-Dateien spielen lassen. Laut Hersteller ist sie für Legacy-Cartridges über den Cartridge-Slot ausgelegt. Die Analogue 3D bietet eine CRT-Referenzqualität auf Ihrem HDTV in 4K. Er soll die Wärme, Tiefe und Textur jedes Frames einfangen und ein lagfreies N64-Erlebnis bieten.

Eigener Controller

Neben der Konsole hat der Hersteller noch einen eigenen «8BitDo 64 Controller» vorgestellt, der speziell für die Konsole entwickelt wurde. Der Controller verfügt über einen Hall-Effect-Joystick und ist mit Bluetooth LE und Dualband-WLAN ausgestattet. Diese Joysticks nutzen Magnetfelder anstelle mechanischer Komponenten zur Erfassung der Stickbewegungen. Der große Vorteil: Da keine mechanischen Teile aneinander reiben, kommt es zu keiner Abnutzung. Dies verhindert der sogenannte Stick Drift. Dies ist ein häufiges Problem bei herkömmlichen Joysticks, bei dem der Charakter sich von selbst bewegt, obwohl der Joystick nicht berührt wird.

Mein Kollege Flo zeigte sich allerdings schon enttäuscht, dass er nicht den «unförmigen Originalcontroller» verwenden könne. Dies sorgte zusätzlich für Erheiterung und Zustimmung in unserer redaktionellen Runde. Aber keine Sorge: Die Konsole verfügt über vier Original-Controller-Ports. Das heißt, du kannst auch originale N64-Controller verwenden.

So sieht der neue Controller der Analogue 3D aus.

Quelle: Analogue

Die Analogue 3D verfügt über 3D OS, ein neues Betriebssystem, das speziell für diese Konsole und vollständig in FPGA entwickelt wurde. Die neue Spielekonsole misst 230 × 180 × 49 Millimeter und wiegt 837 Gramm. Zum Lieferumfang gehören neben dem Netzteil ein HDMI- und USB-Kabel.

Vorbestellung ab dem 21. Oktober möglich

Vorbestellungen für die Konsole sind laut Hersteller ab dem 21. Oktober um 17 Uhr unserer Zeit für 249,99 US-Dollar zuzüglich Versand- und Zollkosten exklusiv im Onlineshop von Analogue möglich. Die Auslieferung ist den Angaben zufolge für den Frühjahr 2025 geplant. Der «8BitDo 64 Controller» wird separat verkauft und kostet zusätzlich nochmal 39,99 US-Dollar. Dieser soll kompatibel mit der Analogue 3D, Switch, Windows und Android sein. Neben einer Turbo Funktion verfügt er noch über eine Vibrationsunterstützung für die Switch und die Analogue 3D.

Ob wir die Konsole plus Zubehör ebenfalls in den Shop bekommen, kann ich dir noch nicht sagen. Wir versuchen allerdings unser Bestes.

Reizt dich eine solche Neuauflage der N64? Welche Spiele möchtest du unbedingt auf der Analogue 3D spielen? Schreibe es mir in die Kommentare.