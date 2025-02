News & Trends 6 3

Android-Smartphones und Tablets erhalten Zugang zu Apple TV Plus

Apple erweitert seine App auf Android-Smartphones und Tablets. Die Apple TV App bietet Zugang zu Apple TV Plus und dem MLS Season Pass.

Apple hat bekannt gegeben, dass die Apple TV App nun auch für Android-Smartphones, -Tablets sowie -Foldables verfügbar ist. Für Android TV Boxen respektive Google TV gab es sie bereits. Die App kann ab sofort im Google Play Store heruntergeladen werden. Mit dieser App haben Android-Nutzer und -Nutzerinnen eine neue Möglichkeit, auf den Streaming-Dienst zuzugreifen, ohne auf die Webversion tv.apple.com angewiesen zu sein. Apple TV Plus bietet eine Vielzahl von Original-TV-Shows und Filmen, darunter preisgekrönte Serien wie «Shrinking» und «Ted Lasso» oder Filme wie «Coda».

Welche Funktionen bietet die App?

Apple hat nach eigenen Aussagen die App von Grund auf neu entwickelt, um Android-Benutzern eine vertraute und intuitive Benutzeroberfläche zu bieten. Die App bietet Funktionen wie «Weiter ansehen», um dort weiterzuschauen, wo man aufgehört hat, und eine «Watchlist», um zukünftige Inhalte im Auge zu behalten. Du streamst mit der App über WLAN oder einer Mobilfunkverbindung. Sie bietet dir außerdem die Möglichkeit, Inhalte für die Offline-Nutzung herunterzuladen.

Neben Apple TV Plus bietet die App auch Zugang zum MLS Season Pass – einem Abonnementdienst, der die gesamte reguläre Saison und die Playoffs der Major League Soccer umfasst. Android-Nutzer können sich entweder mit ihrem Apple-Konto anmelden oder direkt ein Abo über das Abrechnungssystem von Google Play lösen. Du kannst allerdings über die Android-App keine Filme oder Shows ausleihen oder kaufen.

Alte App für neue Kompatibilität

Zur App ist an dieser Stelle wichtig zu erwähnen, dass es im Google Play Store bereits eine App namens «Apple TV+» gibt. Diese hat zum aktuellen Zeitpunkt mehr als 50 Millionen Downloads und eine Bewertung von 1,6 Sternen. Ursprünglich wurde die App für Android-TVs entwickelt. Als Veröffentlichungsdatum wird der 16.02.2021 angegeben. Anscheinend hat Apple die bestehende App einfach für Smartphones kompatibel gemacht. Um die Inhalte anzusehen, benötigen Android-Nutzer jedoch einen aktivierten Apple-Account. Ohne diesen kann nicht einmal das siebentägige Probe-Abo gestartet werden.

Mit der Einführung der Apple TV App auf Android erweitert Apple die Verfügbarkeit seiner Dienste auf eine breitere Nutzerbasis. Die App ist bereits auf einer Vielzahl von Plattformen verfügbar, darunter iPhone, iPad, Mac, Apple TV, PlayStation, Xbox, Roku und Amazon Fire TV.

Apple TV Plus wurde am 1. November 2019 gestartet. Der Streaming-Dienst setzt ausschließlich auf Originale: also eigens produzierte Serien und Filme. Diese haben bis heute zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Insgesamt wurden Apple Original-Filme, Dokumentationen und Serien mit 538 Preisen und 2 553 Nominierungen geehrt.

Titelbild: Debora Pape

