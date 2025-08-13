News & Trends
Antike Vibes, moderner Twist – der Interior-Trend, der nach Sommerurlaub schreit

Pia Seidel
13.8.2025
Bilder: Pia Seidel

Die grossen Designmessen haben gesprochen: Von der Antike inspiriertes Wohndesign ist zurück. Und zwar mit frischem Vibe.

Ob auf der Milan Design Week, der Maison et Objet oder den 3 Days of Design: Überall gab’s dieses Jahr Pieces zu sehen, die wie ein Revival von griechischen Säulen, römischen Mosaiken und skulpturalen Büsten wirken. Perfekt, um dir ein bisschen Sommerurlaub-Feeling nach Hause zu holen.

Michael Anastassiades: antike Eleganz für den Garten

Ein Paradebeispiel dieses Mikrotrends: die Kollektion «Imi» von Michael Anastassiades für Monsturosos. Die Keramikpflanzgefässe interpretieren die griechische Amphore modern. Mit geschwungenen Oberflächen und intensiven Glasuren setzen sie üppiges Grün stilvoll in Szene. «Meine Faszination für Pflanzen kommt von meiner Mutter, die sich in unserem Zuhause immer mit ihnen umgab. Aufgewachsen in Zypern, wo Wasser einen Grossteil des Jahres knapp ist, fühlte sich das Grün – drinnen und draussen – unglaublich kostbar, fast schon heilig an», erzählt Anastassiades.

Von Hand gemacht: die Imi-Kolletkion vor der Villa Borsani während der MDW.
Jedes Pflanzengefäss ist aus matt glasierter Keramik.
Die Kollektion ist über Monsturosos in den Farben Sand, Ziegelrot und Stahlgrau erhältlich.
Antonio Aricò: ein Hauch von Magna Graecia für dein Zuhause

Ein weiteres Highlight des Trends ist die «Magna Graecia»-Kollektion von Antonio Aricò für Seletti. Sie besteht aus dekorativen Objekten, darunter Vasen, Büsten und Aschenbecher, und soll an die griechischen Kolonien Süditaliens erinnern. «Diese einzigartige Kollektion verleiht Innen- und Aussenbereichen mit einem Hauch von Ironie und Eleganz das gewisse Etwas und holt die antike Geschichte in den Alltag,» sagt ein Sprecher von Seletti.

Eine Statue aus der MagnaGraecia-Kollektion an der M&O.
Fast alle Stücke der Reihe sind aus Terrakotta.
Der Terrakotta-Herkules aus Magna Graecia.
Kristina Dam: Klassik trifft auf nordischen Minimalismus

Einige Stücke der dänischen Designerin Kristina Dam setzen ebenfalls auf antik angehauchte Gestaltungsmerkmale. Da wären die Etageren, Tontöpfe oder Vasen. Das Schattenspiel gleicht dem altgriechischer Säulen, die damals nicht nur stabil, sondern auch ästhetisch wirkten – ein zeitloser Designansatz, neu interpretiert. «Die Idee hinter dem Design ist es, Funktionalität und skulpturale Eleganz zu vereinen», erklärt Kristina Dam.

Kristina Dams Kollektion an den 3 Days of Design.
Historisch angehauchte Details setzen besondere Akzente.
Die Textur dieser Pflanzengefässe gleicht denen klassischer Säulen.
Warum der Trend perfekt für den Spätsommer ist

Der antike Look bringt mediterranes Urlaubsfeeling direkt ins Wohnzimmer. Stell dir vor: eine Vase im griechischen Stil, gefüllt mit Olivenzweigen, oder ein Beistelltisch, der aussieht, als stamme er aus einer römischen Villa – perfekt für deinen Iced Coffee. Mit diesen Pieces wird dein Zuhause zum Kurztrip ans Mittelmeer – zeitlose Eleganz inklusive.

User Avatar
User Avatar
Pia Seidel
Senior Editor
Pia.Seidel@digitecgalaxus.ch

Wie ein Cheerleader befeuere ich gutes Design und bringe dir alles näher, was mit Möbeln und Inneneinrichtung zu tun hat. Regelmässig kuratierte ich einfache und doch raffinierte Interior-Entdeckungen, berichte über Trends und interviewe kreative Köpfe zu ihrer Arbeit. 

