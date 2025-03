News & Trends 17 3

Apple TV+ bestätigt vierte Staffel von «Ted Lasso»

Nach monatelanger Unsicherheit die offizielle Bestätigung: «Ted Lasso» wird fortgesetzt. Die Serie schlägt dabei ein neues Kapitel auf – mit Frauenfußball als zentralem Thema.

Die Erfolgsserie «Ted Lasso» wird offiziell mit einer vierten Staffel fortgesetzt. Dies bestätigte Apple TV+ jüngst, nachdem monatelang über eine mögliche Rückkehr spekuliert worden war. Jason Sudeikis wird erneut in die Rolle des charismatischen und optimistischen Trainers Ted Lasso schlüpfen und zugleich als ausführender Produzent tätig sein. Ein genauer Starttermin für die neue Staffel steht noch nicht fest. Die Produktion dürfte jedoch in den kommenden Monaten beginnen.

Worum geht es in der Serie «Ted Lasso»? «Ted Lasso» erzählt die Geschichte eines amerikanischen Football-Coaches, der überraschend als Trainer eines englischen Fußballteams, AFC Richmond, engagiert wird. Trotz seiner anfänglichen Unkenntnis über Fußball gewinnt Ted durch seinen unerschütterlichen Optimismus und seine unkonventionellen Methoden die Herzen der Spieler und Fans.

Neue Ausrichtung für Staffel 4

Eine der größten Überraschungen der Ankündigung ist, dass «Ted Lasso» in der vierten Staffel einen neuen Schwerpunkt erhält: Ted wird ein Frauenfußballteam trainieren. Auf diese Weise könnte er zum AFC Richmond zurückkehen.

Achtung Spoiler: Am Ende der dritten Staffel schlug Keeley (Juno Temple) der Teambesitzerin Rebecca (Hannah Waddingham) vor, ein Frauenteam für den AFC Richmond aufzubauen. Diese Entscheidung markiert eine frische, kreative Richtung für die Serie, die bisher die Reise des amerikanischen Trainers mit dem fiktiven englischen Fußballverein AFC Richmond verfolgt hat.

Die Rückkehr weiterer Hauptdarsteller wie Hannah Waddingham (Rebecca Welton), Juno Temple (Keeley Jones), Nick Mohammed (Nathan Shelley) und Phil Dunster (Jamie Tartt) ist noch nicht offiziell bestätigt. Allerdings bleiben Brendan Hunt (Coach Beard) und Brett Goldstein (Roy Kent) weiterhin als ausführende Produzenten involviert. Das deutet auf eine mögliche Beteiligung ihrer Charaktere hin. Goldstein wird zudem weiterhin zum Autorenteam der Serie gehören.

Rückblick: So endete Staffel 3

Das Ende der dritten Staffel von «Ted Lasso» brachte zahlreiche emotionale und richtungsweisende Entwicklungen für die Figuren mit sich.

Ted Lasso entschied sich, nach drei Jahren in England in die USA zurückzukehren, um näher bei seinem Sohn Henry zu sein. Daraufhin übernahm Roy Kent die Rolle des Teammanagers, nachdem er sich zuvor als Assistenztrainer unter Lasso bewährt hatte. Dort wurde er dann von Nathan Shelley unterstützt, der zum Verein zurückgekehrt war. Coach Beard blieb zwar in Richmond, verließ jedoch den Verein als Trainer und heiratete seine Freundin Jane.

Kehren auch Hannah Waddingham und Juno Temple zur Serie zurück und sehen wir vielleicht das Frauenteam des AFC Richmond?

Quelle: Apple TV+

Rebecca Welton entschied sich, den Verein nicht zu verkaufen und stattdessen als Eigentümerin weiterzuführen. Allerdings veräußerte sie 49 Prozent der Anteile an Dauerkarteninhaber und Einwohner von Richmond zu veräußern, um die Gemeinschaft stärker einzubinden. Ihre Freundin Keeley Jones führte ihre eigene PR-Agentur weiter, nachdem sie zwischenzeitlich berufliche Rückschläge erlitten hatte.

Ich bin gespannt, welche Entwicklungen in der vierten Staffel aufgegriffen werden. Die Serie und vor allem der Hauptcharakter Lasso lebten vom Zusammenspiel des tollen Casts untereinander.

Kritischer und kommerzieller Erfolg

«Ted Lasso» gehört zu den erfolgreichsten Serien auf Apple TV+. Seit der Premiere im Jahr 2020 wurde die Serie mehrfach mit renommierten Auszeichnungen bedacht, darunter 13 Emmy Awards. Besonders gelobt wurden das Drehbuch, die humorvolle und zugleich emotionale Erzählweise sowie Jason Sudeikis' charismatische Darstellung der Titelrolle.

Titelbild: Apple TV+

