Arcteryx präsentiert superleichten, robusten Rucksack für alpine Abenteuer

Sehr leicht heisst bei Outdoor-Ausrüstung leider häufig auch sehr leicht kaputt. Der kanadische Brand Arcteryx hat jetzt einen 30-Liter Rucksack vorgestellt, der beim Gewicht neue Standards setzt und dennoch sehr strapazierfähig sein soll.

Am Berg zählt jedes Gramm. Gleichzeitig soll die Ausrüstung extrem widerstandsfähig sein, denn jeder Fail kann bei Outdoor-Abenteuern problematisch werden. Arcteryx hat jetzt einen alpinen Rucksack vorgestellt, der beim Gewicht Rekorde bricht und gleichzeitig reissfest und langlebig sein soll.

Der neue Alpha SL wiegt 428 Gramm bei einem Fassungsvermögen von 30 Litern. Nutzt du ihn ohne den abnehmbaren Hüftgurt und die Kompressionsriemen, bringt er sogar nur 316 Gramm auf die Waage. Das ist gerade einmal halb so viel wie das Vorgängermodell, der Alpha FL.

High-Tech-Material bringt Gewichtsersparnis

Gelungen ist die Gewichtsreduktion laut Herstellerangaben durch ein neues Material, das Aluula Graflyte, ein auf dem High-Tech-Material Dyneema basierender Stoff. Die Rucksackhülle besteht aus drei laminierten Lagen. Das macht sie besonders abrieb- und wasserfest, schreibt Arcteryx in einer Mitteilung. Zudem sei der Rucksack recyclingfähig.

Das Material besteht aus drei laminierten Lagen und soll dadurch besonders wasser- und reissfest sein.

Beim Alpha SL wurde, soweit möglich, aufs Nähen verzichtet und die Nähte und Übergänge stattdessen verschweisst. Das sorgt laut Herstellerangaben für eine glatte Oberfläche, die kaum Angriffspunkte für Risse oder sonstige Schwachstellen bietet. Sollte der Rucksack doch ein Loch bekommen, lasse er sich mit Hilfe von selbstklebenden Flicken reparieren, schreibt Arcteryx. Die Flicken sollen im Herbst verfügbar sein.

Fürs Klettern gemacht, aber auch im Alltag nützlich Trotz des geringen Gewichts und der schlanken Form ist der Rucksack kein absoluter Minimalist. Er verfügt über eine feste Rückwand, die dem Rucksack Struktur gibt. Die Schultergurte sind leicht gepolstert und der Hüftgurt abnehmbar.

Das grosse Hauptfach lässt sich mit einem Kordelzug und Minideckel verschliessen.

Zusätzlich zum kordelverschliessbaren Hauptfach gibt es innen eine separate Tasche für Kleinkram. Aussen befindet sich eine kleine Tasche für Schlüssel und Dinge, die du schnell griffbereit haben möchtest. Für Eisgeräte gibt es zwei separate Halterungen. Seile, Matten oder deine Jacke kannst du aussen am Rucksack mit Riemen befestigen. Für eventuelle Notsituationen am Berg ist ein Recco-Reflektor in den Rucksack eingearbeitet.

Die Features sind zwar auf Bergabenteuer ausgelegt, der Rucksack lässt sich aber auch im Alltag und bei anderen Outdoor-Aktivitäten nutzen.

