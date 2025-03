News & Trends 6

Aristocats und Co.: Diese neuen Hörfiguren hat Tonies angekündigt

Tonies bringt neue Hörfiguren ins Kinderzimmer – darunter Aristocats, Umweltschützer und Pippi Langstrumpf.

Und wenn du denkst, es gibt schon alle nur denkbaren Tonies auf der Welt, kommt der Audioboxen-Hersteller mit folgender Ankündigung um die Ecke: Marie von Aristocats zieht im April auf die Toniebox. Wohl keine der Katzen aus dem Kultfilm aus dem Jahre 1970 hat eine solche Berühmtheit erlangt wie Marie mit ihrer rosa Schleife: Elegant wie ihre Mutter, verwöhnt, selbstbewusst und dennoch liebenswert. Wohl gibt es bereits zahlreiche mit ihr verzierte Kuscheltiere, Bücher, Kleider, Stifte, Regenschirme und dergleichen, einen Tonie gab es aber noch nicht.

Dieser erscheint nun am 9. April und wird für Kinder ab vier Jahren empfohlen. Erzählt wird die Geschichte der Aristocats, die in Paris spielt: Die feine Katzendame Duchesse und der wilde Straßenkater O’Malley verlieben sich. Ehe er sich versieht, muss er Duchesse und ihre drei Kätzchen vor dem geldgierigen Butler Edgar retten. Doch seine Freunde von der Katzen-Jazzband eilen zur Hilfe. Der Tonie reiht sich ein in die «Disney Classics»-Serie.

Eine Meeresschildkröte rettet die Welt Auch die «Green Team»-Reihe bekommt Zuwachs: Nach dem roten Panda kommt nun die Schildkröte Bobby, die ihren Unterwasserfreunden in Korsika, Südamerika und Kanada helfen will. Durch die Abentuergeschichte sollen die Kids gleich lernen, wie man die Umwelt schützen kann. Laut Tonies werden dabei komplexe Sachverhalte wie der Klimawandel und einhergehende Wetterphänomene kindgerecht erklärt. Die Hörfigur empfiehlt sich ab vier Jahren und hat eine Laufzeit von zirka 64 Minuten.

Bald als Tonie erhältlich: Die Meeresschildkröte Bobby.

Hörspiel-Rakete In der Geschichte «Toto und der Mann im Mond» reisen Toto und Mimi jede Nacht mit einer Rakete zum Mond. Dort treffen sie nicht nur den Mann im Mond, sondern auch seine Frau Belatrix, Glühwürmchen Glow und das allsehende Fernrohr, mit dessen Hilfe sie in andere Zeiten und an spannende Orte reisen können. Der Mann im Mond kann ihnen fast alle Fragen beantworten und so lernen die beiden Freunde erstaunliche Dinge - etwa wie man sich bei Donner und Blitz verhält oder aber, warum es sich gut anfühlt, sich nach einem Streit wieder zu versöhnen. Insgesamt sind auf der Hörfigur zehn Gute-Nacht-Geschichten und zwei Lieder von Sasha für Kids ab vier Jahren.

Robin Hood Noch ein weiterer bekannter Held kommt auf die Toniebox: Robin Hood, Kämpfer gegen Ungerechtigkeit und Willkür der Reichen und Mächtigen. Auf der Figur finden sich vier Geschichten aus der gleichnamigen TV-Serie des ZDF. Darin überlistet der zehnjährige Robin immer wieder den jungen Prinz John und seine fiese Bande, die das Volk im Sherwood Forest mit Gemeinheiten unterdrücken. Der Tonie wird ab fünf Jahren empfohlen und hat eine Laufzeit von 55 Minuten.

Eine Herausforderung für Bibi und Tina Auf ihrem Pferdehof stehen Bibi und Tina vor einer Herausforderung: Wegen schlechter Ernten ist das Heu knapp geworden. Der Martinshof hat zum Glück noch ausreichend Vorrat. Doch das spricht sich herum. Nun fragen Nachbarn nach Heu, das doch eigentlich für die Martinshoftiere benötigt wird. Zum Glück haben Bibi und Tina eine Idee. Der Tonie wird ab fünf Jahren empfohlen und läuft 44 Minuten.

Zum 80. Geburtstag von Astrid Lindgren Fans von Pippi Langstrumpf werden sich freuen: Anlässlich des 80. Geburtstags ihrer Schafferin Astrid Lindgren kommen die Originalgeschichten aus dem ersten Band jetzt als Hörgeschichte auf die Box. Wenn du jetzt denkst «Moment mal, das Ding gab es doch schon mal?»: Statt des klassischen Hörbuches, also einer gelesenen Geschichte von nur einer Person, ist es jetzt ein Hörspiel, also eine Inszenierung mit verschiedenen Stimmen, Musik und Geräuschen. Neu ist auch der beliebte Pippi-Langstrumpf-Song dabei. Die Geschichte aber bleibt die gleiche.

Statt Hörbuch nun ein lebendiges Hörspiel: Der neue Pippi-Langstrumpf-Tonie.

