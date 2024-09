Asterix-Fans bekommen eine neue Gesamtausgabe

Wer als Asterix-Fan etwas auf sich hält, will alle Bände im Bücherregal haben. Und das am liebsten in Schön. Dafür gibt es jetzt eine neue Gesamtausgabe: die «Asterix Edition Omnibus». Ein Band enthält jeweils drei Abenteuer.

Egmont Ehapa ist der Verlag, der im deutschsprachigen Raum die Abenteuer von Asterix zu den Fans bringt – und das seit «Asterix der Gallier», dem ersten Band. 2024 feiert der gallische Held den 65. Geburtstag. Wie es sich für Comic-Helden gehört, ist er aber seit seinem ersten Auftritt nicht gealtert. Jährlich erscheint ein neues Abenteuer, inzwischen sind es 40. Zuletzt kam «Die weisse Iris» heraus.

Belletristik Verfügbarkeit unbekannt Asterix 40: Die weisse Iris Deutsch, 2023

Du kannst natürlich jedesmal ein einzelnes dünnes Buch kaufen. Oder du nimmst gleich die neue Gesamtausgabe. In einer «Edition Omnibus» werden immer drei Geschichten zusammengefasst und zwar in einem gebundenen Buch mit Leinenrücken und Goldprägung. Nach Angaben des Verlags soll laut aktueller Planung alle sechs Monate ein neuer Sammelband erscheinen. Damit dauert es etwa acht Jahre, bis du eine komplette Gesamtausgabe im Bücherregal stehen hast. Schon bei den derzeitigen 40 Bänden würde es über sechs Jahre dauern, aber es kommen ja währenddessen noch weitere neue Abenteuer hinzu.

Belletristik Verfügbarkeit unbekannt Asterix Edition Omnibus I Deutsch, 2024

Die Ausdauer soll sich laut veröffentlichter Medienmitteilung allerdings lohnen. Zu jedem Asterix-Abenteuer in der Gesamtausgabe gibt es rund 15 Seiten Bonusmaterial wie redaktionelle Anmerkungen, frühe Skizzen von Zeichner Albert Uderzo oder Hintergründe, wie genau Autor René Goscinny die Figuren und Geschichten konzipiert hat. In der ins Deutsche übersetzten Version hat Comic-Experte und Asterix-Kenner Horst Berner das Bonus-Material verantwortet. Es ist noch einmal umfangreicher als in den bisherigen Gesamtausgabe-Bänden.

Nachfolge für bisherige blaue Gesamtausgabe

Es ist nämlich nicht so, dass Asterix-Fans bisher ohne Gesamtausgabe leben müssten. Seit dem Jahr 2000 erschienen in blauem Kunstleder gebundene Bände. Diese wurde mit Ausgabe 15 im März 2024 eingestellt. «Asterix und der Greif», erschienen 2021, war damit das letzte Abenteuer in dieser Reihe.

Belletristik Verfügbarkeit unbekannt Asterix Gesamtausgabe 15 Deutsch, 2024

Hast du vielleicht alle 15 Bände im Regal stehen, kannst du dich glücklich schätzen. Und du hast da sogar etwas von Wert. Zumindest werden für gewisse inzwischen vergriffene Bände der alten Gesamtausgabe sehr stolze Preise verlangt. Band 8 ist unter 100 Franken praktisch nicht mehr zu bekommen: Da hat sich der Preis gegenüber dem des Verlags bereits mehr als verdoppelt. Eurobuch.de führt hier übrigens eine sehr schöne Preisverlaufskurve, falls du die Wertsteigerungen beobachten willst.

Ein gallischer Erfolgsgarant Asterix ist die erfolgreichste Comicfigur aus Frankreich. Was Autor René Goscinny und Zeichner Albert Uderzo 1959 begonnen haben, ist inzwischen weltweites Kulturgut. Auch wenn Goscinny und Uderzo verstorben sind, führen Nachfolger die Reihe fort. Über 400 Millionen Exemplare in 117 Sprachen und Dialekten wurden inzwischen verkauft – von Russland bis Südamerika. China hingegen ist bisher ein weisser Fleck auf Asterix’ Landkarte. Daran hat auch der 2023 erschienene Film «Asterix im Reich der Mitte» nichts ändern können. Der Film durfte in China nämlich gar nicht gezeigt werden. Der Grund: «Zensur- und Visaprobleme.» Das Filmplakat zum Film «Asterix und Obelix im Reich der Mitte».

Für Band 9 verlangt eBay-Verkäufer «billiger_wenzel» derzeit 306 Franken. Ebenfalls rar sind die Ausgaben 13 und 14. Solltest du planen, eine angefangene Sammlung der blauen Bände zu vervollständigen, überlege dir gut, ob du die Investition leisten willst und kannst. Oder du hast Zeit, auf Flohmärkten oder in Brockenhäusern zu suchen. Meine Sammelleidenschaft ist angesichts dieser Preise deutlich abgekühlt. So bleibt es eben bei Band 1 bis 7, die ich im Bücherregal habe. Oder ich fange mit der neuen Gesamtausgabe wieder von vorne an.

Wie steht es um deine Asterix-Begeisterung. Ist die neue Gesamtausgabe ein Fall für dich? Lass es mich und die Community in einem Kommentar wissen.