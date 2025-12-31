News & Trends 22 2

Asus zeigt 32-Zoll-Monitor mit QD-OLED der neuesten Generation

Der ROG Swift PG32UCDM3 ist heller als sein Vorgänger. Eine neue Beschichtung soll zudem eines der Hauptprobleme von QD-OLED verringern.

Im Vorfeld der Elektronikmesse CES enthüllt Asus eine neue Version seiner beliebten 32-Zoll-OLEDs mit 4K-Auflösung. Der ROG Swift PG32UCDM3 hat ein QD-OLED-Panel der vierten Generation verbaut. Es dürfte sich um das gleiche handeln wie in Samsungs neuem G80SH.

News & Trends Samsung präsentiert seine Gaming-Monitore für 2026 von Samuel Buchmann

Asus macht noch keine Angaben zur Helligkeit, Samsung spricht bei seinem Modell aber von 300 Nits, mutmasslich Vollbild. Das sind rund 20 Prozent mehr als bisherige QD-OLED-Monitore, die auf etwa 250 Nits kommen. Die restlichen Eckdaten bleiben gleich: 240 Hertz Bildfrequenz, 4K-Auflösung (3840 × 2160 Pixel), 99 Prozent Abdeckung des DCI-P3-Farbraums. Neben HDMI 2.1 und USB-C mit 90 Watt Stromversorgung verbaut Asus auch DisplayPort 2.1 mit der höchsten Bandbreite (UHBR20).

Braucht es DisplayPort 2.1? Die nötigen Datenraten eines 10-bit-Signals mit verschiedenen Kompressions-Algorithmen.

Quelle: Screenshot YouTube / TFTCentral DisplayPort 2.1 unterstützt höhere Datenraten als die Version 1.4 – wie viel genau, hängt vom Standard ab: UHBR10 kommt auf 40 Gbps, UHBR13.5 auf 54 Gbps und UHBR20 auf 80 Gbps. Die hohen Datenraten sind erst bei hohen Auflösungen und Bildfrequenzen nötig. Zudem kann das Bildsignal durch Display Stream Compression (DSC) verkleinert werden – ohne sichtbare Qualitätsverluste. Mit DSC 3.0 reicht für 4K bei 240 Hertz auch die Bandbreite von DisplayPort 1.4.

BlackShield Film soll Schwarzwerte verbessern

Neben der Helligkeit die wichtigste Neuerung ist eine neue Beschichtung, die Asus «BlackShield Film» nennt. Sie soll den grössten Nachteil von QD-OLED gegenüber WOLED (der anderen OLED-Technologie von LG) verringern: schlechte Schwarzwerte bei viel Umgebungslicht. Diese sind traditionell schlechter, weil bei QD-OLED der Polarisationsfilter fehlt. In hellen Räumen wird deshalb Schwarz zu einem dunklen Lila.

Bei der ersten Generation des PG32UCDM (rechts) wird Schwarz bei hellem Umgebungslicht zu dunklem Lila. Der Schwarzwert von WOLED (links) ist weniger anfällig.

Quelle: Samuel Buchmann

Die neue Beschichtung verbessert die Schwarzwerte bei viel Umgebungslicht gemäss Asus um 40 Prozent. Der Hersteller spricht in der Pressemitteilung zudem von einer «Antireflexionsbeschichtung, welche die Klarheit weiter verbessert». Der BlackShield Film sei auch extrem robust und deshalb 2,5 Mal resistenter gegen Kratzer als vorherige Oberflächen. Dies soll die Reinigung erleichtern. Unklar bleibt, ob die Beschichtung matt oder weiterhin glänzend ist, wie bei den bisherigen QD-OLED-Monitoren von Asus.

Mit der neuen Beschichtung verspricht Asus weniger Lila und mehr Schwarz.

Quelle: Asus

Verfügbarkeit und Preise des PG32UCDM3 stehen noch nicht fest.

Titelbild: Asus

Dieser Artikel gefällt mir! 22 Personen gefällt dieser Artikel







