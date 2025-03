News & Trends 6 2

Atari 2600 My Play Watch: Retro-Gaming für das Handgelenk

Eine Smartwatch für Gamer – aber ohne Smart-Funktionen: Die Atari 2600 My Play Watch bietet vier spielbare Retro-Klassiker, ein nostalgisches Design und grundlegendes Fitness-Tracking. Doch sie verzichtet auf Smartphone-Konnektivität und App-Integration.

Die Zeit vergeht – doch manche Spiele bleiben unvergessen. Mit der Atari 2600 My Play Watch bringt Atari eine Smartwatch auf den Markt, die nicht nur die Minuten zählt, sondern auch Gaming-Geschichte an das Handgelenk holt. Während moderne Smartwatches mit Fitness-Tracking, Benachrichtigungen und KI-Funktionen werben, setzt Atari auf ein anderes Verkaufsargument: Nostalgie.

Die Uhr kommt mit vier spielbaren Klassikern – «Centipede», «Missile Command», «Pong» und «Super Breakout» – und verwandelt das Handgelenk damit in eine Mini-Arcade. Doch wie viel Retro steckt wirklich in dieser Gaming-Uhr, und für wen ist sie gedacht?

Retro trifft auf tragbare Technik

Die Atari 2600 My Play Watch ist optisch an das ikonische Design der Atari 2600-Konsole angelehnt. Die Konsole war bekannt für ihr markantes schwarzes Design mit einer Front in Holzoptik. Die Uhr nutzt dieses klassische Design der Konsole als Inspiration, besitzt allerdings keine Holzoptik, sondern ein robustes Metallgehäuse.

Das 2,02-Zoll-Touchscreen-Display zeigt nicht nur die Uhrzeit, sondern dient auch als Spielfläche für die vier vorinstallierten Spiele. Gesteuert wird das Ganze über den Touchscreen sowie eine drehbare Krone, die als Paddle-Controller fungiert – eine aus meiner Sicht clevere Anspielung auf die analogen Steuerungen klassischer Atari-Titel.

Neben Gaming-Funktionen auch grundlegende Fitness-Tracking-Features

Neben den Gaming-Funktionen verfügt die Smartwatchüber grundlegende Fitness-Tracking-Features wie Schrittzähler, Kalorienverbrauch und eine Herzfrequenzmessung. Sie zeigt die Uhrzeit in verschiedenen Atari-inspirierten Designs an, kann allerdings nicht mit dem Smartphone verbunden werden – Benachrichtigungen oder App-Integrationen gibt es nicht.

Die Uhr wird voraussichtlich nicht bei uns im Shop erhältlich sein. Stattdessen kannst du sie direkt im Atari-Onlineshop für 79,99 € vorbestellen. Sie soll ab dem 10. Juni 2025 ausgeliefert werden.

