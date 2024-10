Atemlos auf die Tigerbox! Helene Fischer zieht ins Kinderzimmer

Nach ausverkauften Arenen geht's jetzt ins Kinderzimmer: Helene Fischer bringt mit ihren neuen Kinderliedern frischen Wind auf die Tigerbox Touch.

Atemlos durch die Nacht … Ganz so schlimm wird es nicht aus dem Kinderzimmer tönen, aber: Schlager-Star Helene Fischer kommt mit ihrem neuen Album auf die Tigerbox Touch. Die 1984 in Russland geborene Künstlerin gilt als eine der erfolgreichsten Musikerinnen Deutschlands und hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten.

Wie Helene Fischer jüngst auf Instagram verkündet hat, handelt es sich bei ihrem neuesten Album mit dem Titel «Die schönsten Kinderlieder» um ein Herzensprojekt. Darauf befinden sich unter anderem Kinderlieder wie «Halli, Hallo, schön, dass du da bist», «Backe Backe Kuchen» und «Bruder Jakob». Geplant sind offenbar mehrere solcher Alben.

Einen kleinen Vorgeschmack findest du hier.

Insgesamt 25 bekannte Kinderlieder sind auf dem ersten Album der Reihe von Helene Fischer.

Quelle: Screenshot: Instagram

Das Album schafft es zum Start am 1. November auch auf die Tigerbox Touch. Das gibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Helene Fischers Kinderlieder werden dann im Streaming-Angebot auf der Tigerbox und in der App für iOs und Android erhältlich sein.

