Auf der Switch 2 wirst du alle deine Switch-Spiele nutzen können

Nintendo spannt seine Fans bezüglich der Switch-Nachfolgerin weiterhin auf die Folter. Doch immerhin bestätigte das Unternehmen nun, dass du deine Switch-Spiele auch auf der neuen Konsole nutzen können wirst.

Nintendo hat seinen Finanzbericht für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 vorgelegt. In dem Report gibt Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa auch Ausblicke auf kommende Entwicklungen.

Dabei bestätigt Furukawa ein Thema, bei dem Fans sicher aufatmen werden: Deine Switch-Spiele kannst du auch auf der mit Spannung erwarteten Nachfolgerkonsole verwenden. Er spricht, um genau zu sein, von «Switch-Software», was sowohl Spiele aus dem Nintendo-Online-Shop als auch auf Speicherkarten gekaufte Spiele einschließt.

Dieses Zugeständnis beim Thema Abwärtskompatibilität ist für Nintendo nicht unbedingt üblich. Die meisten Nintendo-Konsolen lassen nicht zu, dass Spiele der früheren Konsolengenerationen weiterhin darauf nutzbar sind. Die Switch ist ebenfalls nicht abwärtskompatibel zur Vorgängerin, der Wii U.

Auch den Service «Nintendo Switch Online» wirst du auf der neuen Konsole weiter nutzen können. Der Dienst ist kostenpflichtig und ermöglicht dir, online mit anderen zu spielen. Außerdem sind zahlreiche Retro-Klassiker in der Mitgliedschaft erhalten.

Laut dem Bericht sind jährlich 100 Millionen Spielerinnen und Spieler auf der Switch aktiv. Diesen treuen Kundenstamm möchte Nintendo erhalten und den Fans mit diesen Maßnahmen den Umstieg auf eine neue Konsole erleichtern.

Ankündigung zur «Switch 2» im laufenden Geschäftsjahr

Wann die Switch 2 erscheinen soll, lässt Furukawa indes offen. Er bestätigt aber eine frühere Angabe aus dem Mai 2024: Die Ankündigung der Switch-Nachfolgerin ist weiterhin im laufenden Geschäftsjahr, das bis Ende März 2025 andauert, geplant. Laut Furukawa sollen bis ins kommende Jahr weiterhin neue Switch-Titel veröffentlicht werden. Dass diese auch auf der neuen Konsole nutzbar sein werden, dürfte einen Kauf attraktiver machen.

Fans warten schon lange darauf, dass Nintendo sich zum Release und den Spezifikationen einer «Switch 2» äußert.

Sinkende Verkaufszahlen und ein Meilenstein nähert sich trotzdem

Die Spiele- und Konsolenverkäufe von Nintendo haben im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 30 Prozent abgenommen. Zwischen April und September 2024 wurden demnach 4,72 Millionen Switch-Konsolen und mehr als 70 Millionen Spiele verkauft. Insgesamt wurde die Switch seit ihrem Release im März 2017 nach diesen neuen Zahlen 146 Millionen mal verkauft.

Furukawa führt die gesunkenen Verkaufszahlen darauf zurück, dass im Vorjahreszeitraum Hits wie «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» und der Film «The Super Mario Bros. Movie» erschienen waren, die die Verkäufe ankurbelten. Derartige Blockbuster hätten im vergangenen Halbjahr gefehlt.

Dennoch seien die Verkäufe für eine Konsole im achten Verkaufsjahr noch solide. Die Switch befindet sich aktuell auf Platz drei der meistverkauften Konsolen nach dem Nintendo DS mit 154 Millionen Einheiten und der Playstation 2 mit 159 Millionen Einheiten. Der Nintendo DS wurde von 2004 bis 2014 produziert, die Playstation 2 war von 2000 bis 2012 sogar mehr als zwölf Jahre auf dem Markt.