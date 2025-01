Auf Schweizer Nachttischen stapeln sich Schweizer Bücher

Schweizer Autorinnen und Autoren dominieren die Jahres-Charts 2024. Gleich sieben Bücher aus der Schweiz schaffen es in die Top 10, darunter die Plätze 1, 2 und 4. Im Vorjahr waren es «nur» vier Bücher heimischer Autorinnen und Autoren.

Schweizerinnen lesen gerne Schweizer Autoren und umgekehrt. Dieses Fazit kann man für die Schweizer Bestsellerliste 2024 definitiv ziehen. Elf der 20 meistverkauften Romane stammen von Schweizer Schreibenden, darunter die Plätze 1 und 2 sowie fünf weitere Werke in den Top 10. Einige der Bücher fanden schon Einzug in den Bestseller-Beitrag, den ich im November geschrieben hatte:

Vertreten sind einige bekannte Namen, wie Martin Suter, der gleich zweimal auf der Liste zu finden ist. Beliebt waren auch Krimis wie «Vermisst – Der Fall Anna» der ehemaligen Gerichtsreporterin Christine Brand, beide vertretenen Werke des Bündners Philipp Gurt «Die Tote im St. Moritzersee» und «Bündner Blutmond», Donna Leons 30. Commisario Brunetti «Feuerprobe» oder Silvia Götschis «Alpstein».

Mit fünf Autorinnen und Autoren ist Deutschland nach der Schweiz am häufigsten auf der Jahresbestseller-Liste vertreten. Weitere Autorinnen stammen aus dem angelsächsischen Raum und dann ist da noch der dänische Thriller-Grossmeister Jussi Adler-Olsen.

So, genug Vorgeplänkel. Hier kommen die Bestseller in der Kategorie «Belletristik Hardcover 2024» in der Schweiz – und für dich vielleicht einiges an Inspiration für deine nächste Bettlektüre:

1. Christine Brand 🇨🇭

Belletristik Vermisst - Der Fall Anna Deutsch, Christine Brand, 2024

Krimi

2. Alex Capus 🇨🇭

Belletristik Das kleine Haus am Sonnenhang Deutsch, Alex Capus, 2024

Autobiografischer Literaturroman

3. Sebastian Fitzek 🇩🇪

Belletristik Das Kalendermädchen Deutsch, Sebastian Fitzek, 2024 2

Thriller

4. Martin Suter 🇨🇭

Belletristik Allmen und Herr Weynfeldt Deutsch, Martin Suter, 2024 1

Krimi

5. Jean-Luc Bannalec 🇩🇪

Belletristik Bretonische Sehnsucht Deutsch, Jean-Luc Bannalec, 2024

Krimi

6. Silvia Götschi 🇨🇭

Belletristik Alpstein Deutsch, Silvia Götschi, 2024

Krimi

7. Zora del Buono 🇨🇭

Belletristik Seinetwegen Deutsch, Zora del Buono, 2024

Autobiografischer Roman

8. Martin Suter 🇨🇭

Belletristik Melody Deutsch, Martin Suter, 2023 3

Krimi

9. Philipp Gurt 🇨🇭

Belletristik Die Tote im St. Moritzersee Deutsch, Philipp Gurt, 2024 1

Krimi

10. Hannah Grace 🇬🇧

Belletristik Icebreaker Deutsch, Hannah Grace, 2023 2

Liebesroman

11. Philipp Gurt 🇨🇭

Belletristik Bündner Blutmond Deutsch, Philipp Gurt, 2024

Krimi

12. Caroline Wahl 🇩🇪

Belletristik Windstärke 17 Deutsch, Caroline Wahl, 2024

Coming-of-age Roman

13. Charlotte Link 🇩🇪

Belletristik Dunkles Wasser Deutsch, Charlotte Link, 2024 3

Thriller

14. Jussi Adler-Olsen 🇩🇰

Belletristik Verraten Deutsch, Jussi Adler-Olsen, 2024

Thriller

15. Donna Leon 🇨🇭/ 🇺🇸

Belletristik Feuerprobe Deutsch, Werner Schmitz, Donna Leon, 2024

Krimi

16. Lisa Graf 🇩🇪

Belletristik Lindt & Sprüngli (Lindt & Sprüngli Saga 1) Deutsch, Lisa Graf, 2024

Biografischer/Historischer Roman

17. Margrit Schriber 🇨🇭

Belletristik Die Stickerin Deutsch, Margrit Schriber, 2024

Biografischer/Historischer Roman

18. Lucinda Riley 🇮🇪

Belletristik Das Mädchen aus Yorkshire Deutsch, Lucinda Riley, 2024

Familien-/Generationenroman

19. Martin Walker 🇨🇭

Belletristik Im Château Deutsch, Martin Walker, Michael Windgassen, Johannes Steck, 2024

Krimi

20. Miranda July 🇺🇸

Belletristik Auf allen vieren Deutsch, Miranda July, 2024

Frauenroman (in Ermangelung einer besseren Bezeichnung)