Aus dem 3D-Drucker an den Fuss: Nike präsentiert den Air Max 1000

Lange wurde über Schuhe aus dem 3D-Drucker philosophiert – jetzt werden sie Realität. Der Sportschuh-Gigant Nike präsentiert seinen ersten fast vollständig gedruckten Schuh – den Air Max 1000. Und sieht ihn als einen zukunftsweisenden Schritt in der Schuhherstellung.

Schuhe, deren Sohlen oder Obermaterial aus dem Drucker kommen, gibt es schon einige. Doch einen ganzen funktionstüchtigen Sportschuh mit unterschiedlichen Härten und Elastizitätsgraden zu drucken, stellte bisher eine technische Herausforderung dar. Nike kollaborierte deshalb mit Zellerfeld, einem Unternehmen mit Standorten in Deutschland und den USA, das sich auf den 3D-Druck von Schuhen spezialisiert hat.

Der Air Max 1000 ist der erste Schuh von Nike, der fast vollständig aus dem 3D-Drucker kommt. Lediglich das in der Sohle sichtbare Luftkissen stammt aus der konventionellen Fertigung.

Unterschiedliche Materialien und spezielle Silhouette

Nike und Zellerfeld kombinierten bei der Herstellung des Schuhs Schichten mit unterschiedlicher Dichte und Texturen. Dadurch erhält die Aussensohle Festigkeit und Stützkraft, während das Obermaterial weich und dehnbar ist, sodass der Schuh sich ohne Schnürsenkel um den Fuss schmiegt. Laut Nike wäre die konturenreiche Silhouette des Schuhs mit traditionellen Herstellungsmethoden nicht realisierbar gewesen.

Schuh auf Druckknopf: Bisher gab es Sohle oder Obermaterial aus dem 3D-Drucker, Nike schafft nun beides.

Quelle: Nike

Das Air-Max-Modell verkörpert Innovation

«Am spannendsten finde ich am Air Max 1000, welche neuen Lösungen wir mit der zukunftsweisenden Fertigungsmethode erreichen können», sagt John Hoke, Nikes Chief Innovation Officer in einer Medienmitteilung. Es gehe dabei um Kontrolle, Präzision und kreativen Ausdruck. Durch die Kombination dieser Variablen scheine die Zukunft für Nikes Produkte unbegrenzt.

Unterschiedliche Texturen und Dichte des Materials zeichnen den Schuh aus.

Quelle: Nike

Zunächst wurden allerdings nur 1000 Exemplare des Air Max 1000 zum Launch in Las Vegas verlost. Das Online-Newsportal Sneaker Bar Detroit schreibt, dass der Schuh im Frühjahr 2025 neben dem jetzt präsentiertem Rot auch in Schwarz, Weiss, Orange und Blau erhältlich sein wird.

Der Schuh ist eine Hommage an den Air Max 1, der 1987 als erster Nike-Sneaker mit einem durch die Sohle sichtbaren Luftkissen auf den Markt kam. Der Air Max 1 galt damals als technologischer Durchbruch. Das Gleiche soll der neue 3D-gedruckte Turnschuh symbolisieren.

Wettlauf um die Schuhe der Zukunft

Meine Einschätzung lautet: Dass vielleicht auch du künftig mit Schuhen aus dem 3D-Drucker herumlaufen wirst, ist wahrscheinlich. Zellerfeld, das Unternehmen, mit dem Nike für den Air Max 1000 zusammenarbeitete, bietet bereits nach Mass gedruckte Schuhe an. Nike-Konkurrent Adidas launchte vor wenigen Wochen den 3D-gedruckten Adidas Climacool, der ebenfalls nur in limitierter Auflage und per Verlosung zu haben war.

