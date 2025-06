News & Trends 18 1

Bald verfügbar: Leistungs-Upgrade und neuer Fahrmodus für Bosch Performance Line CX

Bessere Leistungswerte und ein zusätzlicher Fahrmodus: Ab mitte Juli bringt Bosch eBike Systems ein Upgrade für die Performance Line CX. Die Maximalleistung und das maximale Drehmoment lassen sich damit deutlich steigern

Wie im Mai angekündigt, stellt Bosch eBike Systems ein umfassendes Over-the-Air-Update für die Performance Line CX-Antriebe zur Verfügung. Ab Mitte Juli 2025 können sowohl Besitzerinnen und Besitzer der neuen Performance Line CX (BDU384Y) als auch E-Bikerinnen und E-Biker mit der etablierten Performance Line CX (BDU374Y) per Update über die eBike Flow App ihr Fahrerlebnis erweitern. Das schreibt Bosch in einer Mitteilung.

Mehr Power für die Performance Line CX (BDU384Y)

Weiter ist darin zu lesen: «Durch das kommende Software-Update können Sie die Leistung ihrer Drive Unit individuell erhöhen. Die Maximalleistung lässt sich dann vom Standard-Wert 600 Watt (W) auf bis zu 750 W anpassen, das maximale Drehmoment steigt auf Wunsch von 85 Newtonmeter (Nm) auf bis zu 100 Nm an, die maximale Unterstützung auf bis zu 400 Prozent.»

Darüber hinaus wird mit dem Update gemäss Bosch auch der neue eMTB+-Modus zur Verfügung gestellt. Dieser biete E-Mountainbikerinnen und -Mountainbiker «Support bis ans Limit und einen fein dosierbaren, längeren Extended Boost.» Hierbei unterstütze bei der Version BDU384Y auch «Dynamic Control»: Auf Trails mit wechselnden Untergründen und Reifengrip erkenne die Sensorik die Gegebenheiten und sorge für einen «ausgeglichenen und ruhigen Motorschub – und damit für die volle Kontrolle der Kraftentfaltung.»

Mehr Leistung, neuer Fahrmodus: Bosch gönnt seinen Kundinnen und Kunden ein Performance-Upgrade.

Quelle: Bosch eBike Systems

Neuer Fahrmodus und mehr Unterstützung für Performance Line CX (BDU374Y)

Weiter schreibt Bosch: «Auch Besitzerinnen und Besitzer der Performance Line CX (BDU374Y), die seit 2021 mit dem smarten System auf dem Markt ist, können sich freuen: Per Software-Update können auch sie sich den eMTB+-Modus auf ihr E-Bike holen und dadurch ein Plus an Trail-Performance erfahren. Zudem wird die Performance Line CX (BDU374Y) auch stärker. Über die eBike Flow App kann der maximale Unterstützungsfaktor über die individuellen Fahrmodi auf bis zu 400 Prozent erhöht werden. Zudem wird auch die Performance Line CX Race Limited Edition (BDU376Y) den neuen Fahrmodus eMTB+ erhalten.»

Das Update steht ab Mitte Juli 2025 kostenlos über die eBike Flow App zur Verfügung.

Ich werde das Performance-Update in einigen Tagen in einer Beta-Version vorab exklusiv für Galaxus testen und im Anschluss darüber berichten.

Titelbild: Bosch eBike Systems

