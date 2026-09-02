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Ballerinas setzen im Herbst auf ein kleines, aber entscheidendes Detail

Kaum ein omnipräsenter Alltagsschuh polarisiert so sehr wie der Ballerina. Warum? Mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Wenn dir vor allem seine flache Sohle ein ästhetischer Dorn im Auge ist, solltest du jetzt weiterlesen.

Ballerinas spalten die Gemüter. Diejenigen, die sie tragen, lieben sie (offensichtlich). Die anderen … verabscheuen sie (mit Inbrunst). Das jedenfalls ergaben diverse, nicht repräsentative Umfragen in meinem erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis.

Je nachdem welchem Lager du angehörst, habe ich nun also eine gute oder eine sehr schlechte Nachricht für dich: Ballerinas bleiben uns im Herbst erhalten. Damit es optisch aber nicht langweilig wird, haben sich die Schühchen für die neue Saison einem kleinen Makeover unterzogen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie damit nun auch die bisher Skeptischen auf ihre Seite charmieren.

Ballerinas? Ja! Aber bitte mit Absatz.

Quelle: Spotlight/Launchmetrics

Kleiner Blockabsatz, grosser optischer Unterschied.

Quelle: Spotlight/Launchmetrics

Entdeckt? Richtig. Ballerinas, auf Englisch auch Ballet Flats, werden sich selber untreu und tauschen ihre flunder-flache Sohle gegen einen kleinen robusten Blockabsatz ein. Der ist zwar nur wenige Zentimeter hoch, macht für die Wirkung des Schuhs aber einen enormen Unterschied. Vom plumpen Plattfuss – den besagte Hater gerne am klassischen Ballerina monieren – zum quasi High Heel. Und das, ohne viel von der optischen Zeitlosigkeit und dem praktischen Tragekomfort einzubüssen. Win-Win-Situation? Klingt fast so, oder?

Wie ist deine Meinung zu Ballerinas – und ihrem gar nicht so unwesentlichen Herbst-Update? Schreib’s mir in die Kommentare.

Ballerinas Good For The Sole Ballerinas Talia 41 Ballerinas Konstantin Starke 2977434 36 Ballerinas Repetto Camille 38 Ballerinas Good For The Sole Ballerinas Talia 41 Ballerinas Konstantin Starke 2977434 36 Ballerinas Repetto Camille 38

Titelbild: Spotlight/Launchmetrics

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