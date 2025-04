News & Trends 5

Barbie ernennt LeBron James zum ersten «Kenbassador»

Barbie bekommt prominente Unterstützung: Basketball-Legende LeBron James wird der erste offizielle «Kenbassador» der Marke. Mattel möchte damit Diversität fördern und das klassische Ken-Bild modernisieren.

Mattel setzt bei Barbie ein weiteres Zeichen für Vielfalt: In einer aktuellen Pressemitteilung hat das Unternehmen NBA-Legende LeBron James als ersten «Kenbassador» der Marke vorgestellt. Mit dieser Initiative möchte Barbie die Rolle von Ken neu interpretieren und männliche Vorbilder stärker in den Fokus rücken.

LeBron James präsentiert seine eigene Barbie-Puppe: Der NBA-Star ist der erste offizielle «Kenbassador» der Marke.

Quelle: Mattel

«Als Erwachsener weiss ich, wie wichtig es für junge Menschen ist, positive Vorbilder zu haben, zu denen sie aufschauen können», wird LeBron James in der Pressemitteilung zitiert. «Deshalb ist es für mich eine grosse Ehre, gemeinsam mit Barbie die Kenbassadors-Puppe herauszubringen.»

Detailgetreues Design: Die LeBron-James-Puppe trägt unter anderem das «We Are Family»-Shirt seiner Stiftung sowie eine Jacke mit persönlichen Symbolen.

Quelle: Mattel

Die LeBron-James-Puppe gehört zur «Barbie Signature»-Kollektion. Sie trägt eine individuell gestaltete Uniformjacke über dem bekannten «We Are Family»-T-Shirt der LeBron James Family Foundation. Ergänzt wird das Outfit durch Nike Terminator High-Sneakers, Beats-Kopfhörer, eine Sonnenbrille, eine Gürteltasche, eine Uhr und das charakteristische «I Promise»-Band.

Rückansicht mit Statement: Auf der Jacke der LeBron-James-Puppe steht «Just a Kid from Akron» – ein Hinweis auf seine Heimatstadt in Ohio.

Quelle: Mattel

Die Aufnäher auf der Jacke stehen für prägende Stationen im Leben des Sportlers: ein «We Are Family»-Patch als Referenz an seine Stiftung, seine legendäre Trikotnummer 23 sowie ein Ohio-Patch als Erinnerung an seine Herkunft. Auch optisch orientiert sich die Puppe mit Bart und Tattoos am realen Look von LeBron James.

Ab April 2025 erhältlich: Die LeBron-James-Kenbassador-Puppe gehört zur Barbie Signature-Kollektion.

Quelle: Mattel

Die Barbie Signature LeBron James Kenbassadors Puppe wird ab Montag, den 14. April 2025, um 09:00 Uhr bei Mattel Creations erhältlich sein. Ob die Barbie-Puppe auch bei Galaxus erhältlich sein wird, ist noch unklar.

Welche weiteren Persönlichkeiten künftig Teil der Kenbassador-Reihe werden könnten, ist bislang offen. Was meinst du: Ist die LeBron-James-Puppe ein gelungener Schritt in Richtung mehr Vielfalt bei Barbie? Welche Stars würdest du dir als nächsten Kenbassador wünschen?

Titelbild: Mattel

