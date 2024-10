Basketball-Profi Donovan Mitchell mit neuem Adidas-Haribo-Sneaker

Manche Kollaborationen sind überraschend und dennoch logisch. Denn warum sollten sich die ikonischen Marken Adidas und Haribo nicht zusammentun? Herausgekommen sind zwei Versionen des DON Issue #6 Sneakers aus der Signature-Linie des Basketballspielers Donovan Mitchell, die seine Liebe zum Sport und den süssen Bärchen symbolisieren.

Bunt und bouncy, so lassen sich Gummibärchen gut beschreiben. Und diese Attribute sollen auch auf die neuen Sneaker aus der Signature-Linie des Cleveland Cavalier Basketball-Spielers Donovan Mitchell zutreffen. Die verspielten Farbversionen des DON Issue #6 Sneakers, die Mitte Oktober 2024 auf den Markt kommen sollen, sind Berichten zufolge in zwei bunten Varianten zu haben: einmal in hellen Pastelltönen und einmal in kräftigem Rot.

So soll die Version in kräftigem Rot Presseberichten zufolge aussehen.

Das flexible Obermaterial, die reaktionsfreudige Zwischensohle und die Aussensohle mit Herringbone-Struktur sollen auf die unbeschwerte, verspielte Art des Profi-Basketballers hinweisen und zugleich die Schnelligkeit und Intensität des Spiels betonen, wie das Sneaker-Portal Nice Kicks schreibt.

Die Kollaboration zeigt sich nicht nur im Farbschema, sondern auch auf der Innensohle, von der das fröhliche Haribo-Logo in Form eines Goldbären winkt. Auf der transparenten und wie Gummi-Candy wirkenden Aussensohle prangt der Haribo-Schriftzug. Selbst die Verpackung erinnert an eine Goldbären-Tüte aus dem Hause Haribo.

Visuell ist Haribo auf den Adidas-Schuhen sehr präsent.

Dass die Schuhe den Brands einen weiteren Bekanntheitsschub geben, ist zu erwarten. In Deutschland waren Adidas und Haribo laut einem Horizont-Artikel 2024 bereits die Marken mit der beliebtesten Werbung. In anderen Ländern will Adidas gemäss einem Bericht der Marketing Week stärker in die Popularität der Marke investieren.

Die Kombi Gummibärchen und Sport hat Tradition

Als Sportlerin und bekennender Haribo-Fan gehören Gummibärchen und Sport für mich zusammen. In meiner Jugend waren die Süssigkeiten das Mittel der Wahl, um sich bei Wettkämpfen zwischen Vorlauf, Halbfinal und Final den nötigen Energieschub zu verpassen. Sportgels und -drinks kamen erst später.

Ganz neu ist auch Donovans Liebe zu den Haribo-Süssigkeiten nicht. In einem Instagram Post sagt der Basketball-Profi, er habe während seines ganzen Lebens Gummibärchen geliebt und sie in den Schul- und Game-Pausen gegessen. Seine DON Issue #2 Sneaker aus dem Jahr 2020 waren zumindest farblich bereits eine Hommage an die Goldbären, auch wenn es damals keine offizielle Kollaboration gab.

Bereits bei den DON Issue #2 inspirierten die Goldbären-Farben in einer Version das Aussehen.

Auch Puma tat sich bereits mit Haribo zusammen

Deshalb hat die Zusammenarbeit eine gewisse Logik und ist auch nicht die erste des Süsswarenherstellers mit einem Sportbekleidungshersteller. 2021 präsentierte Puma eine Haribo-Kollektion bestehend aus Schuhen und Sportkleidung.

Haribo und Puma entwickelten 2021 eine gemeinsame Kollektion.

Bei so viel Gummibärchen-Optik und -Haptik könnte ich fast zur Sammlerin der farbenfrohen Sneaker werden. Da die Adidas-Schuhe voraussichtlich nur bei ausgewählten Händlern zu haben sein werden, stehen meine Chancen leider nicht besonders gut.

