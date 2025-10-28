News & Trends 10 7

«Battlefield 6»: Kostenloser Battle-Royale-Modus «Redsec» angekündigt

EA führt seinen beispiellosen Siegeszug mit «Battlefield 6» fort. Nach einem enormen Hype und erfolgreichen Launch folgt schon das nächste Highlight für Fans des destruktiven Shooters: der Battle-Royale-Modus «Redsec».

Lange wurde es gemunkelt, jetzt ist es offiziell – «Battlefield 6» bekommt einen Battle-Royale-Modus. Das Beste daran: «Redsec» ist kostenlos und ab sofort erhältlich.

Hier siehst du einen ersten Gameplay-Trailer – inklusive musikalischer Untermalung von Tupac und Dr. Dre:

So sieht die Karte «Fort Lydon» aus – ein Ring aus loderndem Feuer wird die spielbare Zone Runde für Runde verkleinern:

Wie in den anderen «Battlefield 6»-Modi auch, gibt es in «Redsec» Fahrzeuge, mit denen du Chaos veranstalten kannst. Im Trailer zu sehen sind Boote, Autos, Panzer und Helikopter. Grosse Teile der Map werden zerstörbar sein – im Trailer fällt ein riesiges Hochhaus inmitten des Battle-Royale-Chaos nach einem Raketeneinschlag in sich zusammen.

«Battlefield Redsec» ist ab sofort verfügbar für PS5, Xbox Series X/S und PC. Wenn du «Battlefield 6» bereits besitzt, kannst du den Modus nach einem Update im Menü direkt starten.

