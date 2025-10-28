Deine Daten. Deine Wahl.

Wenn du nur das Nötigste wählst, erfassen wir mit Cookies und ähnlichen Technologien Informationen zu deinem Gerät und deinem Nutzungsverhalten auf unserer Website. Diese brauchen wir, um dir bspw. ein sicheres Login und Basisfunktionen wie den Warenkorb zu ermöglichen.

Wenn du allem zustimmst, können wir diese Daten darüber hinaus nutzen, um dir personalisierte Angebote zu zeigen, unsere Webseite zu verbessern und gezielte Werbung auf unseren und anderen Webseiten oder Apps anzuzeigen. Dazu können bestimmte Daten auch an Dritte und Werbepartner weitergegeben werden.

ImpressumDatenschutzerklärung
EA
News & Trends
107

«Battlefield 6»: Kostenloser Battle-Royale-Modus «Redsec» angekündigt

Domagoj Belancic
28.10.2025

EA führt seinen beispiellosen Siegeszug mit «Battlefield 6» fort. Nach einem enormen Hype und erfolgreichen Launch folgt schon das nächste Highlight für Fans des destruktiven Shooters: der Battle-Royale-Modus «Redsec».

Lange wurde es gemunkelt, jetzt ist es offiziell – «Battlefield 6» bekommt einen Battle-Royale-Modus. Das Beste daran: «Redsec» ist kostenlos und ab sofort erhältlich.

Hier siehst du einen ersten Gameplay-Trailer – inklusive musikalischer Untermalung von Tupac und Dr. Dre:

So sieht die Karte «Fort Lydon» aus – ein Ring aus loderndem Feuer wird die spielbare Zone Runde für Runde verkleinern:

Wie in den anderen «Battlefield 6»-Modi auch, gibt es in «Redsec» Fahrzeuge, mit denen du Chaos veranstalten kannst. Im Trailer zu sehen sind Boote, Autos, Panzer und Helikopter. Grosse Teile der Map werden zerstörbar sein – im Trailer fällt ein riesiges Hochhaus inmitten des Battle-Royale-Chaos nach einem Raketeneinschlag in sich zusammen.

«Battlefield Redsec» ist ab sofort verfügbar für PS5, Xbox Series X/S und PC. Wenn du «Battlefield 6» bereits besitzt, kannst du den Modus nach einem Update im Menü direkt starten.

Titelbild: EA

10 Personen gefällt dieser Artikel

User Avatar
User Avatar
Domagoj Belancic
Senior Editor
Domagoj.Belancic@digitecgalaxus.ch

Meine Liebe zu Videospielen wurde im zarten Alter von fünf Jahren mit dem ersten Gameboy geweckt und ist im Laufe der Jahre sprunghaft gewachsen.

News & Trends

Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.

Alle anzeigen

Diese Beiträge könnten dich auch interessieren

  • Produkttest

    «Rainbow Six Extraction» angespielt: Für wen ist dieses Spiel?

    von Philipp Rüegg

  • Produkttest

    Erstes Fazit nach 10 Stunden mit «Battlefield 2042»

    von Philipp Rüegg

  • Kritik

    «Roadcraft»: Strassen bauen in einer leeren Welt

    von Simon Balissat