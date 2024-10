Bei Amazons Kindle-Familie wird es bunt

Zum regulären Kindle 2024 kommt ein schnelleres Paperwhite, ein neues Kindle Scribe für Notizen und eine ganz neue Farb-Edition.

Im Sortiment von Amazons E-Readern gab es bisher noch keine Version mit farbigem Display. Mit der neuen Colorsoft Signature Edition ändert sich das. Daneben stellt Amazon ein Kindle Scribe mit weissem Rand, ein schnelleres Paperwhite und den Kindle 2024 vor.

Alle vorgestellten E-Reader sind bisher erst in den USA erhältlich oder vorbestellbar. Wann sie bei uns in den Shop kommen, ist noch in Abklärung. So bald wie möglich, ergänze ich hier die Gräte.

Kindle Colorsoft Signature: farbiges, helles Display

Der bunte E-Reader ist der wohl spannendste der neuen Linie. Amazon bringt mit ihm endlich einen E-Reader mit Farbdisplay. Andere Hersteller, wie Rakuten mit dem Kobo Libra Colour, haben einen solchen bereits länger.

Produkttest Kobo Libra Colour im Test: kleiner E-Reader mit Stift und Farbdisplay von Michelle Brändle

Der Kindle Colorsoft Signature soll satte Farben und ein papierähnliches Display haben. Die Farbe sei bestens für mehr Übersicht in der Bibliothek oder fürs farbige Markieren von Texten. Zudem sollen Bilder problemlos und in ansehnlicher Auflösung vergrössert werden können. Der Kindle weise sowohl bei der Schwarz-Weiss-Ansicht als auch in der bunten Ansicht starke Kontraste auf.

Dank buntem Display hast du mehr Übersicht in deiner Bibliothek.

Quelle: Amazon

Der neue Nitrid-LED-Lichtleiter sei zudem sehr effizient und erhöhe die Helligkeit des Displays. Praktischerweise ist der E-Reader wasserdicht. Der Akku soll bis zu acht Wochen reichen, anschliessend kannst du den E-Reader auch kabellos aufladen.

Der Kindle Colorsoft Signature kostet knapp 280 Dollar (UVP) und wird in den USA ab 30. Oktober ausgeliefert.

Kindle Scribe: für Notizen und Randbemerkungen

Der neue Kindle Scribe ist E-Reader und Notizgerät. Der Bildschirm hat neu weisse Ränder und lässt das Design leichter wirken. Mit einem Pencil von Amazon kannst du darauf Notizen erstellen und Bemerkungen direkt in deine E-Books schreiben. Zweiteres funktioniert dank der Software Active Canvas, welche die Notizen immer am Rand des Buchtextes anzeigt – also auch, wenn du das Layout des Buches anpasst.

Der Kindle Scribe ist super für Notizen.

Quelle: Amazon

Auf dem Kindle Scribe findest du auch eine Notizbuch-App, welche automatische Anpassungen deiner Texte vornehmen kann. Beispielsweise fasst es Texte zusammen oder macht die Handschrift wenn nötig lesbarer.

Der Kindle Scribe wird ab dem 4. Dezember in den USA ausgeliefert und kostet knapp 400 Dollar (UVP).

Kindle Paperwhite: Der Beliebteste der Familie wird schneller

Dieses Modell ist laut Amazon das meistverkaufte. Etwas gewachsen im Vergleich zum Vorgänger misst der Bildschirm statt 6,8 nun sieben Zoll. Dafür ist er etwas dünner. Die Akkulaufzeit soll bis zu drei Monate reichen. Zudem ist er wasserfest. Auf dem integrierten Speicherplatz von 16 Gigabyte kannst du Tausende von Büchern abspeichern.

Gedacht ist der Kindle Paperwhite neben dem Lesen auch für Notizen. Dafür hat Amazon auch den Stylus angepasst. Nun kannst du die Rückseite des Stylus zum Radieren verwenden.

Die Rückseite des Stylus ist ein Radiergummi.

Quelle: Amazon

Erhältlich ist der Kindle Paperwhite für knapp 160 Dollar (UVP). Brauchst du noch mehr Speicherplatz, bevorzugst kabelloses Laden und benötigst ein automatisch dimmendes Frontlicht, kannst du auf die Signature Edition des Kindle Paperwhite zurückgreifen. Die kostet dafür auch knapp 200 Dollar (UVP).

Der klassische (preisgünstige) Kindle 2024

Bist du auf mehr Budgetfreundlichkeit aus, gibt es den Kindle 2024 für knapp 110 Dollar (UVP). Dieser ist mit einem neuen Prozessor ausgestattet, sodass sich Seiten schneller umblättern lassen. Er hat ein Display mit einer Pixeldichte von 300ppi und bietet dir 16 Gigabyte Speicher. Mit knapp 160 Gramm ist er leicht. Der Kindle 2024 ist auch in Hellgrün erhältlich.