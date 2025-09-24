News & Trends 7 4

Bei Winterreifen lohnt sich das Sparen nicht, sagt der ADAC

Teure Reifen sind gut, welche aus dem mittleren Preissegment eher so lala und Billigreifen, tja, die sind gefährlich. So lautet das Fazit des Tests von 31 Winterreifen durch den ADAC.

Vier Winterreifen schafften es in zwei Testkategorien in den grünen Bereich. Der ADAC hat sowohl eine Note für die Fahrsicherheit gegeben als auch eine für die Umweltbilanz. Sie tragen zu 70 respektive zu 30 Prozent zur Gesamtnote bei. Getestet wurden Reifen der Dimension 225/40 R18 H/V. Solche passen auf viele Modelle der Mittelklasse, zum Beispiel Audi A3, BMW 1er, Mercedes A-Klasse, Opel Astra, Škoda Octavia oder Toyota Camry sowie VW Golf.

Der Gesamtsieger ist mit Note 2,0 (nach deutschen Schulnoten) der Goodyear Ultra Grip Performance 3. Er erhielt sowohl bei der Fahrsicherheit als auch in der Umweltbilanz die beste Bewertung. Der ADAC schreibt zum Siegerreifen: «Er bietet vor allem auf nassen Untergründen gute Fahrleistungen und überzeugt zudem mit einer prognostizierten Laufleistung von über 76 000 Kilometern.»

Reifen Goodyear UltraGrip Performance 3 225/40R18 92W, Winterreifen

Auf den Plätzen 2 bis 4 folgen Reifen, die ebenfalls von bekannten Herstellern stammen: Michelin, Bridgestone und Dunlop. Sie erreichen alle ebenfalls eine gerundete «gute» Note und liegen nur drei Zehntel auseinander.

15 Reifen sind «nicht empfehlenswert»

Unterhalb eines breiten Mittelfelds mit «befriedigenden» Pneu hat der ADAC 15 Reifen als nicht zu empfehlen eingestuft. Fast alle Reifen der «Budget-Kategorie», also sehr preiswerte Exemplare, schaffen es nicht, den Zielkonflikt zwischen trockenen, nassen und winterlichen Bedingungen aufzulösen, wie der ADAC mitteilt.

Elf der getesteten günstigen Reifen haben mindestens eine Fahraufgabe so schlecht gelöst, dass sie als «mangelhaft» eingestuft wurden. Hier besteht laut ADAC ein absolutes Sicherheitsrisiko für die Fahrerin oder den Fahrer. Besonders im Bremstest zeigten sich teils eklatante Unterschiede zwischen den empfehlenswerten Modellen etablierter Hersteller und den billigen Reifen.

Immerhin gibt es unter den Blinden auch zwei Einäugige, also zwei Budget-Reifen, die befriedigende Fahrleistungen schafften. Es sind der Momo W-20 North Pole (nicht im Galaxus-Sortiment) und der Matador MP93 Nordicca.

Reifen Matador MP93 Nordicca 225/45R17 94V, Winterreifen

Der ADAC hat auf seiner eigenen Website den Reifentest sehr umfangreich dokumentiert. Du kannst dort die detaillierten Testberichte zu jedem Reifen nachlesen und auch ausführliche Tabellen studieren.

Titelbild: ADAC

