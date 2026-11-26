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Beim Teutates! Bluebrixx baut die Welt von Asterix und Obelix nach

Bluebrixx hat die ersten acht Modelle seiner Asterix-Kollektion vorgestellt. Die lizenzierte Serie umfasst detailreiche Gebäude, bekannte Comicszenen und Ausstellungsmodelle.

Die exklusive europaweite Lizenzpartnerschaft mit dem französischen Asterix-Verlag «Les Éditions Albert René» hat Bluebrixx bereits im März angekündigt. Insgesamt plant der Klemmbausteinhersteller 25 Sets. Den Auftakt machen Ende Dezember ein großformatiges Modell von Idefix und der Asterix-Schriftzug.

Idefix und der Asterix-Schriftzug fürs Regal

Das 40 Zentimeter hohe Modell von Obelix' Hund besteht aus 1991 Teilen. Du kannst seinen Kopf drehen und seine Ohren bewegen. Zum Set gehört zudem ein baubarer Knochen.

Selbst die abstehenden Fellbüschel bildet Bluebrixx mit Klemmbausteinen nach.

Quelle: Bluebrixx

Der rote Asterix-Schriftzug auf einem schwarzen Sockel besteht aus 396 Teilen. Den Akzent über dem E kannst du abnehmen. Eine kleine Idefix-Figur ergänzt das Modell.

Der kleinste Gallier bekommt seinen Platz am rechten Rand des Schriftzugs.

Quelle: Bluebrixx

Zu Besuch bei den unbeugsamen Galliern

Mit 2173 Teilen ist das Bankett das umfangreichste der bisher vorgestellten Sets. Es bildet das traditionelle Festmahl nach, mit dem viele Abenteuer von Asterix und Obelix enden. Neben einer gedeckten Tafel, einem Lagerfeuer und Troubadix' Baumhaus gehören 14 Minifiguren zum Set.

Gebratene Wildschweine dürfen bei einem gallischen Festmahl wie der am Baum gefesselte Troubadix natürlich nicht fehlen.

Quelle: Bluebrixx

Auch die Wohnhäuser von Asterix und Majestix erscheinen als eigenständige Modelle. Asterix' Haus besteht aus 1236 Teilen. Das Dach und das Obergeschoss kannst du abnehmen, um an die Inneneinrichtung zu gelangen. Als Figuren liegen Asterix, Obelix und Idefix bei.

Das Haus des Dorfhäuptlings umfasst 1719 Teile und bietet ebenfalls über abnehmbare Dachflächen Zugang zum eingerichteten Innenraum. Zum Set gehören Majestix, seine Frau Gutemine und seine beiden Schildträger.

Für einige Comicfiguren nutzt Bluebrixx eigens entwickelte Gussformen. So bildet der Hersteller beispielsweise die charakteristische Körperform von Obelix nach.

Wildschweine, Römer und Zaubertrank

Die drei kleineren Sets greifen einzelne Szenen aus der Comicwelt auf. Die Wildschweinjagd (307 Teile) zeigt Asterix mit drei Wildschweinen in einer Waldlandschaft. Bei der Verteidigung des Dorfes (316 Teile) trifft Obelix am Dorfeingang auf römische Legionäre. Das dritte Modell zeigt Miraculix beim Mistelschneiden (366 Teile).

Die drei bekanntesten Bewohner des gallischen Dorfes im Kleinformat.

Quelle: Bluebrixx

Die drei Szenen kannst du einzeln aufstellen oder zu einer zusammenhängenden Landschaft verbinden.

Preise und Verfügbarkeit

In seinem deutschen Onlineshop listet Bluebrixx den Asterix-Schriftzug und die drei kleineren Comicszenen für jeweils 19,95 Euro. Asterix' Haus kostet 49,95 Euro, das von Majestix 79,95 Euro. Für das Bankett und den großen Idefix verlangt der Hersteller jeweils 99,95 Euro.

Schweizer Preise stehen bislang aus. Auch die Erscheinungstermine der sechs weiteren Modelle hat Bluebrixx noch nicht bekanntgegeben. Sobald die Sets bei uns im Shop erhältlich sind, ergänze ich die entsprechenden Produktlinks hier im Artikel.

Auch abseits der Klemmbausteine gibt es Neues aus der Welt der Gallier: Am 3. Dezember startet der Animationsfilm «Asterix und das Königreich Nubien» in den Deutschschweizer Kinos. Zeitgleich erscheint ein illustriertes Album, das die Geschichte des Films nacherzählt.

Comics + Manga Asterix - Das Königreich Nubien Deutsch, Hardcover, Albert Uderzo, Fabrice Tarrin, Olivier Gay, René Goscinny

Titelbild: Bluebrixx

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