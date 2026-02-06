News & Trends 2 1

Bessere Socken gewünscht? Hier, bitteschön!

Es gibt kaum etwas, was nicht noch besser geht. Deshalb gibt es die Galaxus-Socken jetzt als Version 2.0. Unser Eigenmarken-Team hat das Feedback aus der Community ausgewertet und an einigen Details gearbeitet.

Unsere erste Charge Galaxus-Socken ist so gut wie ausverkauft. Die Socken wärmen jetzt Hunderte Paar Füsse. Manche tragen die kurzen Socken in Sneakern. Andere – vermutlich im Aargau – bevorzugen die weisse Variante mit hohem Schaft.

Aber es gibt da ein Problem. Manche melden sich in den Produktbewertungen kritisch zu den Socken. Hier zum Beispiel:

Dünner Stoff. Socken scheinen von eher geringer Qualität zu sein. User Beat Graf

Dass ein dünner Stoff mit geringer Qualität in Verbindung gebracht wird, hat das Eigenmarken-Team überrascht. Dünnere Socken erfordern oft höhere Qualitäten beim Garn und der Verarbeitung. Anders als bei dickeren Socken kann hier die schiere Masse schlechte Qualität nicht kaschieren. Schlechte Nähte spürst du hier sofort, und wenn der Faden von schlechter Qualität ist, gibt es schneller Löcher.

Gute dünn gestrickte Socke mit hoher Maschendichte können deshalb sogar deutlich haltbarer sein als eine dick gestrickte mit lockerer Struktur. Das wissen viele Kundinnen und Kunden aber nicht – sie verbinden «dünn» automatisch mit «billig».

Wer dagegen häufig Lederschuhe trägt und sich mit Socken auskennt, weiss Bescheid: Dünne Socken mit hochwertigem Garn sind teurer, halten aber lange. Wer dagegen Sneaker an den Füssen hat, braucht oder bevorzugt dagegen dickeres Material.

Im Schnitt aller Produktbewertungen erreichen die Socken 4,2 Sterne. Das ist okay – aber wir wollen besser werden. Deshalb gibt es jetzt neue schwarze Socken – dickere.

In der Produktion kommt ein stärkeres Garn zum Einsatz, wie mir Fabian Kyburz erklärt, Product Manager Private Label. Waren die ersten Galaxus-Socken aus einem Baumwollgarn der Stärke 20s, werden die neuen nun aus zwei Baumwollgarnen der Stärke 30s gefertigt. Das Garn wird dadurch dicker und stabiler als ein 20s Garn.

«Die Struktur ist fester, der Socken voluminöser und schwerer», sagt Fabian. Konkret wiegt ein Paar Socken in der Grösse 43 bis 46 jetzt 53 Gramm. Beim dünneren Vorgängermodell sind es 36 Gramm. Die Gewichtszunahme beläuft sich also auf 47 Prozent.

Unnützes Wissen ... oder auch nicht. Die S-Zahl bei Garn gibt an, wie viele Längeneinheiten Garn aus einer bestimmten Gewichtseinheit gefertigt werden können. Erfunden haben das die Engländer, weshalb die S-Zahl auf dem sogenannten Cotton Count (Ne)-System basiert. Ein konkretes Beispiel: Konkret heisst das: Aus einem Pfund Baumwolle lassen sich bei 20s genau 20 Stränge à 840 Yard spinnen. Jetzt bist du bereit für die nächste Wer-wird-Millionär?-Runde.

Bei der Materialkomposition gibt es ebenfalls eine Änderung: Beim 18-prozentigen Kunstfaseranteil kommt statt Polyester nun Polyamid zum Einsatz. Das macht die Socken robuster und strapazierfähiger, also länger haltbar.

Das ist vielleicht die Antwort auf diese 3-Sterne-Produktbewertung von User [Janton98]:

Solala. Halten nicht solange.

Jetzt bist du dran! Hast du die neuen Socken getestet? Dann sag uns, was du davon hältst – hier in den Kommentaren oder direkt in den Produktbewertungen.

