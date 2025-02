News & Trends 34 20

Bestätigt: Ein Amerikaner wird Albus Dumbledore spielen

Ein neuer Dumbledore ist gefunden – und er bricht eine «Harry Potter»-Tradition: John Lithgow, ein Amerikaner, übernimmt die Rolle des Hogwarts-Schulleiters in der neuen HBO-Serie. Die Fans sind gespalten.

Die erste Casting-Entscheidung zur neuen «Harry Potter»-Serie auf Max ist gefallen: Der US-amerikanische Schauspieler John Lithgow wird in die ikonische Rolle von Albus Dumbledore schlüpfen. Damit steht nicht nur der neue Hogwarts-Schulleiter fest, sondern auch ein Bruch mit einer langgehegten «Harry Potter»-Tradition:

Zum ersten Mal spielt kein Brite eine der Hauptrollen.

John Lithgow (rechts) neben Jeff Bridges (links) in «The Old Man».

Quelle: Disney+

Erster Darsteller offiziell bestätigt

Nachdem in den vergangenen Monaten mehrere Namen für die Rolle kursierten, bestätigte Lithgow nun in einem Interview mit dem Branchenmagazin Screen Rant, dass er die Rolle überneimmt. Ein offizielles Statement von HBO Max oder Warner Bros. gibt es zwar noch nicht, doch Lithgows Aussage lässt kaum mehr Raum für Spekulationen.

«Die Entscheidung war keine leichte, denn sie wird mich im letzten Kapitel meines Lebens prägen, fürchte ich. Aber ich bin sehr aufgeregt», so Lithgow. Tatsächlich wird der sechsfache Emmy-Gewinner bei Abschluss der geplanten sieben Staffeln rund 87 Jahre alt sein.

John Lithgow als Kardinal Tremblay in «Conclave».

Quelle: Focus Features / Black Bear Pictures

HBO hat sich indes noch zurückhaltender zur Bestätigung Lithgows geäussert: «Wir verstehen, dass eine so hochkarätige Serie viele Gerüchte und Spekulationen mit sich bringt. Während wir uns durch die Vorproduktion arbeiten, werden wir Details erst dann bestätigen, wenn die Verträge abgeschlossen sind.»

Amerikanischer Dumbledore? Fans diskutieren

Lithgow, der unter anderem als Kardinal Joseph Tremblay in «Conclave», als Trinity-Killer in «Dexter» und als Winston Churchill in «The Crown» brillierte, ist für seine Vielseitigkeit bekannt. Ob seine Interpretation von Dumbledore ähnlich vielschichtig wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist: Mit dieser Casting-Entscheidung sorgt die Serie bereits jetzt für Gesprächsstoff – nicht zum ersten Mal.

In diesem Fall rühren die Diskussionen daher, dass die Serie mit einer ungeschriebenen Regel der bisherigen Verfilmungen bricht: In den «Harry Potter»-Filmen wurden bisher ausschliesslich britische Darstellerinnen und Darsteller in Hauptrollen besetzt. Lithgow hingegen stammt aus den USA. Manche begrüssen den frischen Wind, andere hinterfragen, warum eine britische Figur nicht von einem britischen Schauspieler verkörpert wird.

Zudem war Lithgow nicht die erste Wahl. Zuvor waren Mark Rylance und Mark Strong als Dumbledore im Gespräch. Rylance lehnte die Rolle aufgrund eines persönlichen Schicksalsschlags allerdings ab, und mit Strong kam es offenbar zu keiner Einigung.

Drehstart und weitere umstrittene Casting-Gerüchte

Die «Harry Potter»-Serie soll eine originalgetreuere Adaption der sieben Bücher von J.K. Rowling werden, mit einer Staffel pro Buch. Als Showrunnerin fungiert Francesca Gardiner («His Dark Materials»). Die Dreharbeiten beginnen voraussichtlich im Sommer 2025, ein Release ist für Ende 2026 oder Anfang 2027 geplant.

Neben Lithgow kursieren weitere Namen für zentrale Rollen. So soll Paapa Essiedu («I May Destroy You») angeblich als Severus Snape im Gespräch sein. Auch das sorgte für heftige Diskussionen: Während Snape in den Büchern als blass, kränklich und fahlgesichtig beschrieben wird – und für die Fans damit feststeht, dass Snape ein weisser Mann sein muss –, sorgt Essiedus mögliche Besetzung für Diskussionen darüber, wie eng die Serie an den literarischen Beschreibungen festhält.

Die Besetzungen von Harry, Ron und Hermine bleiben hingegen weiterhin offen.

Titelbild: Michael Gambon als Albus Dumbledore / Warner Bros. Pictures

