News & Trends 856 182

Betrug via Twint: Vorsicht bei dieser simplen Masche

Die Schweizer Bezahl-App Twint steht im Fokus von Cyberkriminellen. Mittels verschiedener Tricks gelangen sie dabei ans Geld ahnungsloser Nutzer und Nutzerinnen. Weil der Dienst als vertrauenswürdig gilt, ist der Aufwand für die Betrüger gering.

Der erste Blick aufs Handy gehört für viele zum Aufwachen dazu. Noch bevor der Tag richtig beginnt, checkst du vielleicht Nachrichten, den Wetterbericht – oder siehst eine Twint-Mitteilung auf dem Bildschirm. Genau diesen Moment nutzen Betrüger derzeit gezielt aus. Das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) warnt vor einer neuen Masche, bei der Cyberkriminelle versuchen, Nutzer und Nutzerinnen von Twint in einem unkonzentrierten Zustand zu erwischen.

Fordern statt senden

Diese Details solltest du berücksichtigen

So einfach diese Methode für die Betrüger ist, so einfach ist sie für dich zu durchschauen.

Weitere Twint-Betrugsmaschen bekannt

Titelbild: Shutterstock

Dieser Artikel gefällt mir! 856 Personen gefällt dieser Artikel







