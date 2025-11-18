News & Trends 2 0

Big-Mac-Kisten voller News: Reddit entdeckt die wohl absurdeste VHS-Sammlung der 2000er

Eine gigantische Sammlung alter VHS-Aufnahmen in Big-Mac-Kisten aus den Jahren 2004 bis 2009 wird verschenkt – und die Internet Archive-Crew steht bereits Schlange.

Wer sich jemals gefragt hat, wie viel Platz tausende VHS-Kassetten brauchen: Die Antwort ist «einen ganzen Raum – plus mehr McDonald’s-Kartons als man tragen kann».

Welche Trouvailles wohl in diesen Kisten stecken?

Quelle: whatdoyouthinkisreal auf Reddit

Genau so sieht nämlich eine Fundgrube aus, die gerade auf Reddit Furore macht. Eine Nutzerin verschenkt dort ein komplettes Nachrichtenarchiv aus der Ära 2004 bis 2009. Alles fein säuberlich auf Tape, alles direkt aus dem Wohnzimmer in Ann Arbor. Und alles verpackt in Big-Mac-Kisten.

Warum gerade McDonald’s-Kisten? Ganz einfach: Die Frau, die damals alles aufgenommen hat, arbeitete beim Fastfood-Riesen. Recycling auf amerikanische Art.

Wer darf sich um die VHS-Kassetten bewerben?

Der Deal ist schnell erklärt: Wer die Kassetten will, muss sie retten. Und zwar wirklich retten. Sprich: digitalisieren. «Ich gebe die Sammlung nur jemandem, der die Tapes archiviert», schreibt der Reddit-User whatdoyouthinkisreal laut dem Portal Tom’s Hardware. Rund 18 Boxen seien bereits weg. Der Rest wartet auf jemanden mit einem VHS-Player, einer guten Geschichte und sehr viel Geduld.

Kein Wunder, dass sich ein Bekannter sofort gemeldet hat: Jason Scott vom Internet Archive. Ein Mann, der beruflich Daten vor dem Vergessen bewahrt. Auf Reddit stimmten viele sofort dafür, die Kassetten an ihn zu übergeben. Andere murrten allerdings: Das Internet Archive sitze ohnehin schon auf unmengen an Material, das noch immer nicht digitalisiert sei.

Archiv-Romantik trifft auf Archiv-Realität.

Was ist das Internet Archive? Das Internet Archive ist eine gemeinnützige digitale Bibliothek aus den USA. Seit 1996 sammelt und speichert sie alles, was online ist – und vieles, was es nur offline gibt. Am bekanntesten ist die Wayback Machine, eine Art Zeitmaschine für alte Websites. Daneben archiviert das Projekt auch Bücher, Filme, Musik, Software und VHS-Aufnahmen und bewahrt so digitales Kulturerbe für die Zukunft.

Und was ist eigentlich drauf auf all den Tapes?

Auf den Tapes sind keine Serien oder Sitcoms, sondern News. Wand an Wand. CNN, MSNBC, Fox News und alle Breaking-News-Momente, die zwischen 2004 und 2009 die Bildschirme füllten: Von Hurricane Katrina über die Einführung des ersten iPhones bis zu Obamas Wahlsieg. Und ja: Auch der legendäre Super-Bowl-Wardrobe-Malfunction von Janet Jackson ist irgendwo mittendrin.

Ein Blick in die Zeitkapsel der 2000er – festgehalten auf VHS.

Quelle: whatdoyouthinkisreal auf Reddit

Der Reddit-User glaubt übrigens, dass nicht die Nachrichten selbst am wertvollsten sind, sondern die Werbung dazwischen. Minutenlange Zeitreisen in eine Welt, in der «unlimited minutes» noch ein Verkaufsargument waren und Smartphones eher… na ja, dumm.

Ob Internet Archive am Ende den Zuschlag bekommt, ist noch offen. Aber dass diese Kisten digitalisiert werden sollten, steht ausser Frage. Denn am Ende zeigt die VHS-Sammlung vor allem eines: Geschichte passiert nicht in Hochglanz, sondern auf magnetischem Band. Manchmal auch zwischen Pommes und Big Macs.

Titelbild: whatdoyouthinkisreal auf Reddit

