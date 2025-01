Bist du introvertiert? Dann ist es dein Hund wohl auch

«Gleich und gleich gesellt sich gern» – das gilt laut neuer Forschung nicht nur für menschliche Beziehungen, sondern auch für die Bindung zwischen Hundebesitzern und ihren Vierbeinern. Und das in gleich mehrerer Hinsicht.

Mal ehrlich: Wenn du deinem Hund ins Gesicht schaust, glaubst du manchmal auch, in einen Spiegel zu blicken? Das Hundehalterinnen und -halter ihren Vierbeinern ähneln, wird schon länger vermutet. Das Thema taucht immer wieder in Fotoserien und Spielen sowie im Disney-Klassiker «101 Dalmatiner» auf. Jetzt wurde die Annahme auch wissenschaftlich bestätigt.

Die Haarlänge ist entscheidend

Eine Forschungsgruppe der Universität Jena im deutschen Bundesland Thüringen analysierte fünfzehn Studien, die von 1999 bis 2023 veröffentlicht wurden. Untersucht wurde darin das Aussehen und die Persönlichkeit von Hundehaltenden und ihren Tieren. Heraus kam zum Beispiel, dass Frauen mit langen Haaren tendenziell Hunde mit Schlappohren bevorzugen, Frauen mit kurzen Haaren solche mit Stehohren.

Der Grund: Die hängenden Ohren erinnern an langes Menschenhaar. Der Mensch tendiert evolutionsbedingt dazu, sich Partner auszusuchen, die ihm ähnlich sind. Das fühlt sich vertrauter und positiver an. Die Dauer des Zusammenlebens der Zwei- und Vierbeiner spielte dabei keine Rolle. Deshalb gehen die Forschenden davon aus, dass die Hunde schon beim Kauf aufgrund ihrer Ähnlichkeit ausgewählt wurden. Doch die Optik scheint nicht die einzige Parallele zu sein.

Auch der Charakter gleicht sich an

Als die Forschenden die Fragebögen über die Persönlichkeit der Hunde ausfüllen liessen, stellten sie fest: Hunde von extrovertierten Besitzerinnen und Besitzern zeigen auch mehr extrovertiertes Verhalten als diejenigen von introvertierten Haltenden. Und auch neurotische Zweibeiner besitzen eher neurotische Vierbeiner.

Im Unterschied zur optischen Ähnlichkeit wird hier jedoch vermutet, dass sich die Charaktereigenschaften erst im Laufe der Zeit angleichen. Dazu kommt es, indem der Hundebesitzer oder die Hundebesitzerin mit Lob und/oder Leckerli ein bestimmtes Verhalten fördert – und dabei offenbar jenes, das der Person selbst entspricht.

Dabei könnten Forschungsergebnisse in Zukunft helfen

Und inwiefern helfen diese Erkenntnisse nun weiter? Sie könnten laut Expertinnen und Experten dazu beitragen, Hunde an Menschen mit ähnlichen Eigenschaften zu vermitteln. Wenn Zwei- und Vierbeiner besser miteinander zurechtkommen, könnte unter Umständen auch die Rückgabequote in Tierheimen gesenkt werden.

Schau dir Bobby also genau an, bevor du ihn adoptierst. Und achte auf dein Gewicht. Denn was die Forschenden ebenfalls herausfanden, war: Die Körperfülle von Hunden und ihren Halterinnen und Haltern gleicht sich – bedingt durch den Lebensstil – mit der Zeit an. Ein Hund führt also nicht per se zu mehr Bewegung, aber eine träge Besitzerin oder ein inaktiver Besitzer zu einem übergewichtigen Hund.

Gesellschaftsspiel Memory Memory Siehst du aus wie dein Hund? Deutsch 2

Gesellschaftsspiel Memory Memory Siehst du aus wie dein Hund? Deutsch 2

Siehst auch du aus wie dein Hund? Verrate es in den Kommentaren. Oder schicke mir ein Beweisfoto an: darina.schweizer@digitecgalaxus.ch