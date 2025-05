News & Trends 10 0

Bluebrixx veröffentlicht Flying Scotsman als 8w-Modell mit mehr als 1300 Bauteilen

1315 Teile für eine Legende auf Schienen: Die legendäre Dampflok Flying Scotsman erhält von Bluebrixx im Maßstab 8w eine neue, motorisierbare Version.

Der Klemmbaustein-Hersteller Bluebrixx hat sein neuestes Modell vorgestellt: die Flying Scotsman im 8w-Format. Dieses Modell bildet die legendäre Dampflokomotive detailgetreu nach. Sie rollte 1924 erstmals über britische Schienen und trägt den Namen der berühmten Fernverbindung zwischen London und Edinburgh. Bislang gab es die Dampflok nur im kleineren Format beim deutschen Klemmbaustein-Hersteller.

Wofür steht die Bezeichnung 8w-Format? Ein 8w-Modell bezieht sich auf die Breite des Modells. Es ist acht Noppen breit. Eine Noppe ist die kleine runde Erhebung auf der Oberseite eines Klemmbausteins. Die Breite eines Modells erkennst du, indem du die Anzahl dieser Noppen von einer Seite zur anderen zählst. Während klassische Modelle oft sechs Noppen breit sind, sind acht Noppen breite Modelle größer und ragen meist über die Schienenbreite hinaus. Dadurch wirken sie realistischer und detailreicher, da sie näher am Vorbildmaßstab gebaut werden können.

Details zum Modell

Das Set mit der Artikelnummer 108477 umfasst 1315 Teilen und kann optional mit zwei L-Motoren angetrieben werden. L-Motoren sind Elektromotoren, die speziell für den Antrieb von Noppenstein-Modellen wie Lokomotiven, Fahrzeugen oder technischen Modellen entwickelt wurden. Die Bezeichnung «L» steht dabei für die Motorgröße im Sortiment. Der Bluebrixx-L-Motor startet bei ungefähr 3,27 Volt und erreicht bei 7,9 Volt eine Drehzahl von etwa 926 U/min

Die Flying Scotsman misst 509 Millimeter in der Länge, 78 Millimeter in der Breite und 103 Millimeter in der Höhe. Die Bauanleitung kannst du nach Registrierung und Login auf der Bluebrixx-Webseite herunterladen.

Historischer Hintergrund der Flying Scotsman

Die Flying Scotsman gilt als die bekannteste Dampflokomotive der Welt und ist ein Symbol für die goldene Ära der britischen Eisenbahn.1923 wurde sie in den Doncaster Works für die London and North Eastern Railway (LNER) nach Plänen von Nigel Gresley gebaut. Im Februar 1924 erhielt sie ihren berühmten Namen und die Betriebsnummer LNER-4472

Als erste Lokomotive verband sie ab 1928 London und Edinburgh ohne Halt über eine Strecke von 632 Kilometern in nur acht Stunden. Am 30. November 1934 erreichte sie als erste britische Dampflok eine offizielle Höchstgeschwindigkeit von 100 Meilen pro Stunde (169,9 km/h).

Nach ihrer Ausmusterung 1963 ging sie in Privatbesitz über und tourte unter anderem durch die USA und Australien, wo sie britische Technik repräsentierte. In Australien stellte sie 1989 mit 679 Kilometern die längste je von einer Dampflok gefahrene Nonstop-Distanz auf.

Titelbild: Bluebrixx / Youtube

