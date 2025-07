News & Trends 4 1

«Bomb Busters» entschärft die Konkurrenz beim Spiel des Jahres 2025

Der wichtigste Brettspielpreis im deutschsprachigen Raum geht dieses Jahr an «Bomb Busters». Laut Jury überzeugt das Spiel als Gemeinschaftserlebnis, das Logik, Leichtigkeit und Spannung elegant kombiniert.

In «Bomb Busters» seid ihr ein Team von Bombenentschärfenden. Gemeinsam versucht ihr, Kabel mit versteckten Zahlenwerten richtig zu kombinieren und dabei auf keinen Fall das rote Kabel zu erwischen. Das Spiel richtet sich an zwei bis fünf Personen ab zehn Jahren und dauert rund 20 bis 40 Minuten.

Brettspiele EUR 47,53 Pegasus Bomb Busters Deutsch 4

Weshalb hat sich «Bomb Busters» gegen die weiteren Nominierten, «Flip 7» und «Krakel Orakel», durchgesetzt? Die Jury schreibt:

«In «Bomb Busters» wachsen wir mit den Aufgaben. Schritt für Schritt erlernen wir das ABC des Bombenentschärfens. Dabei leiten wir mit Logik und einer Prise Interaktion die richtigen Zahlenpaare her. Der besondere Comic-Look gibt dem bedrohlichen Thema die notwendige Leichtigkeit.»

Seit 46 Jahren prämiert der Verein «Spiel des Jahres e. V.» die besten Brettspielneuheiten. Der Award besteht aus drei Kategorien: «Spiel des Jahres», «Kennerspiel des Jahres» und «Kinderspiel des Jahres». Letztes Jahr gewannen «Sky Team», «e-Mission» und «Die Magischen Schlüssel» die begehrten Titel.

Kennerspiel des Jahres

Nebst dem «Spiel des Jahres» vergibt die Jury auch jährlich einen Preis für das «Kennerspiel des Jahres». Diese Kategorie richtet sich an erfahrene Spielende, die komplexere Mechaniken und mehr Spieltiefe suchen. Gewonnen hat «Endeavor: Die Tiefsee» von Carl de Visser & Jarratt Gray (Frosted Games / Board Game Circus).

Brettspiele Board Game Circus Endeavor: Die Tiefsee Deutsch 1

Darin erforscht ihr mit eurem Forschungsteam die Tiefsee und erschliesst neue Meeresgebiete. Die Jury lobt das Spiel für seine thematische Dichte, strategische Entscheidungsfreiheit und stimmige Mechanik.

Nominiert zum «Kennerspiel des Jahres 2025» waren ausserdem «Faraway» und «Neuland».

Kinderspiel des Jahres

Auch die Jüngsten wurden berücksichtigt. Das «Kinderspiel des Jahres 2025» heisst «Topp die Torte!» von Wolfgang Warsch (Schmidt Spiele). In diesem Spiel für zwei bis vier Kinder ab sechs Jahren geht es ums Backen, Schätzen und punktgenaue Entscheidungen.

Brettspiele EUR 25,61 Schmidt Spiele Topp die Torte Deutsch

Die Jury meint dazu:

«Ein Kinderspiel mit Augenzwinkern und Taktik: «Topp die Torte!» trifft den Geschmack auf mehreren Ebenen.»

Ebenfalls nominiert waren «Cascadia Junior» und «Die Mäusebande».

Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger zeigen, wie vielfältig Brettspiele sein können: ob mathematisch-logisch, strategisch oder verspielt – 2025 ist für alle Altersgruppen und Erfahrungslevel etwas dabei. Welches Spiel spricht dich am meisten an? Schreib es in die Kommentare.

Titelbild: Spiel des Jahres e.V.

Dieser Artikel gefällt mir! 4 Personen gefällt dieser Artikel